Mladić djevojci 22 puta uplatio novac, uvredljive poruke pisao kao razlog uplate

Mladić je uhićen zbog nametljivog ponašanja prema djevojci s kojom je htio uspostaviti neželjen kontakt.

Način na koji je to činio prilično je bizaran. Mladić je, naime, ovih dana djevojci u 22 navrata uplaćivao novac na račun u banci i pritom kao razloge uplate upisivao uvredljive i neprimjerene poruke. Djevojka ga je u utorak prijavila policiji koja ga je odmah uhitila.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

“Jučer je u Policijskoj postaji Vinkovci 26-godišnjakinja podnijela kaznenu prijavu protiv 31-godišnjaka za kazneno djelo nametljivog ponašanja.

Naime, 31-godišnjak je, nastojeći uspostaviti neželjeni kontakt, u proteklih nekoliko dana u 22 navrata, putem uplata manjih iznosa novca na njen bankovni račun, 26-godišnjakinji upućivao uvredljive i neprimjerene poruke.

Zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, 31-godišnjak je uhićen te će nad njim biti provedeno kriminalističko istraživanje”, rekli su u policiji u srijedu, javlja Danica.hr.