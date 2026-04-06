Mladi vozač (19) sletio s ceste u Dalmaciji, teško je ozlijeđen

U nedjelju, 05. travnja oko 16.50 sati u Vrani došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.

Do prometne nesreće je došlo na način da je 19-godišnji vozač upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka kolnikom Ulice dr. Franje Tuđmana te zbog neprilagođene brzine, prilikom izlaska iz zavoja izgubio je nadzor nad vozilom uslijed čega izlijeće izvan kolnika i udara u dvorišna vrata i kameni zid.

Liječnička pomoć 19-godišnjaku pružena je u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede.