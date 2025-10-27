Mladi ragbijaši Nade hrabro do četvrtog mjesta na otvaranju Kupa Hrvatske

Protekli vikend održan je u Zagrebu na SC Savica 1. turnir Kupa Hrvatske za mlađe kadete do 14 godina.

Turnir je igralo šest ekipa raspoređenih u dvije skupine. Nada je igrala u skupini A s kombiniranom momčadi Novi Zagreb-Sisak i s Zagrebom. Nada je, iako došla u Zagreb bez ozlijeđena tri važna igrača, išla na osvajanje prvog mjesta.

Prvu utakmicu u subotu Nada je pobijedila Novi Zagreb-Sisak s 15:10 dok je u drugoj utakmici Zagreb bio bolji s 20:5. U nedjelju u polufinalnoj utakmici igrali su Nada i Sinj u regularnom dijelu neriješeno 10:10 da bi u produžetcima Sinj postigao još dva zgoditka za konačnih 20:10. Tu utakmicu se se ozlijedili važni Nadini igrači De Micheli Vitturi i Matijaca tako da je to dodatno utjecalo na igru splitske momčadi. Takva je momčad i u utakmici za 3. mjesto protiv kombinirane momčadi Lokomotive i Dubrovnika imala dosta problema tako da je tu utakmica završila neriješeno 10:10. Kako je Lokomotiva-Dubrovnik imala mlađu ekipu (gleda se datum rođenja svih igrača) Nada je na kraju osvojila 4. mjesto. U finalu je Zagreb lako pobijedio Sinj s 30:0. Čestitke Zagrebu na osvajanju 1. turnira!

Nadini igrači osim samog igranja utakmica imali su prilike upoznati ljepote našeg glavnog grada te produbiti ragbi prijateljstva koja vjerujemo ostaju za cijeli život.

Za RK Nada su igrali: Budimir, D.Marović, I.Marović, Burić, Grubšić, Čipčić, Panchev, Savković Gracin, Vukorepa, Matijaca, De Micheli Vitturi, Uroda, Siriščević Peko i Leskur. Trener Luka Bjelanović, vođa puta Damir Buzov.

"Hvala RK Lokomotiva na lijepoj organizaciji turnira, a našem Jakovu želimo brz oporavak i da se što prije vrati na treninge!", poručuju iz Nade.

Drugi turnir Kupa Hrvatske za mlađe kadete do 14 godina igra se u Splitu 15. i 16.11.