Mladi košarkaši Splita najbolji na Dalmacija kupu

Završen je Dalmacija kup 2025, koji se u konkurenciji dječaka rođenih 2013. godine i mlađih igrao tijekom cijele godine na turnirima u Zadru, Dubrovniku, Šibeniku i Splitu. Na završnici odigranoj na Gripama Split je u finalu svladao Zadar s 56:46, a u utakmici za 3. mjesto D. Petrović bio je bolji od Dubrovnika s 49:25. Prije završnih utakmica u dvobojima za poredak Zadar je svladao D. Petrović sa 66:27, a Split je bio bolji od Dubrovnika sa 78:24.

Za Split su igrali: Šerić, Maher, Vuković, Slišković, Krnjača, Radojković, Jerčić, Jakić, Vidović Radoičić, Ercegovac, Bartulović.

Treneri: Ante Grgurević i Duje Kaliterna.