Mladi Bepo bori se s opakom bolešću, organizira se turnir za njegovo liječenje. Pomozimo mu

Nedavno je pokrenuta dobrotvorna akcija "Srce za Bepa", kojom se prikupljaju novčana sredstva za oboljelog Bepa Vučka, odnosno za imunoterapijsko liječenje u Njemačkoj.

Bepo je 19-godišnjak iz Podstrane. Prije nešto manje od dvije godine dijagnosticiran mu je metastazirani oblik osteosarkoma, rijetkog i agresivnog raka kostiju.

Sada se organizira i humanitarni turnir, o čemu su organizatori izvijestili na svojim stranicama.

– Kada smo pokrenuli akciju, nismo ni slutili koliko jako ona može odjeknuti. Ovo je jedna od onih akcija koje ujedine cijelu Hrvatsku, na jedan poseban način, onaj ljudski i humani način. Bogu hvala, postoje dobri ljudi koji su prepoznali ovaj apel za pomoć, te na ovaj ili onaj način pomogli obitelji i pružili Bepu novu nadu za život.

Toliko poziva i poruka podrške, donacija, komentara i svega ostaloga mogli smo samo sanjati. Doslovno nismo bili spremni na ovakav brzi rasplet situacije, pa smo imali još cijeli plan za prikupljanje sredstava za liječenje...

Naravno, ti su planovi i dalje aktivni, sredstva se prikupljaju u manjim lokalnim zajednicama koje su povezane s obitelji Vučko, više iz neke moralne podrške i same simbolike, da znaju da nisu sami u ovoj borbi...

Tako će se ove nedjelje na Naklicama (Bepovo selo) održati humanitarni turnir u balotama "Naklice za Bepa". Dođite na druženje jer će biti i za jesti i za piti, a sav će prihod, naravno, ići u svrhu liječenja. Dolazak su najavili Bepo i njegova obitelj! Ponesite veliko srce i osmijeh ohrabrenja! – pozivaju u nedjelju u 12.30.

