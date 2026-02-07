Mještani u šoku: Njihov susjed osumnjičen za pucanje na civile u Sarajevu

Dok istražitelji u Milanu i Haagu sklapaju mozaik zločina iz devedesetih, u mirnom talijanskom zaseoku nastupili su šok i nevjerica. Njihov 80-godišnji susjed, strastveni ribolovac i lovac, navodno je bio jedan od onih koji su s okolnih brda pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.

Dok svijet obilaze jezivi detalji iz optužnice, njegovi sumještani ne mogu vjerovati koga su godinama pozdravljali na ulici, piše La Republica.

"Nitko vam ovdje neće ništa reći. Ili se možda varam?", dobacuje jedan stariji gospodin. Mještani su, kaže, zatečeni. "Teško je u to povjerovati", najčešći je komentar koji se može čuti na ulicama.

'Desničarskih je stavova'

Većina susjeda za starca tvrdi da se radi o mrzovoljnom tipu.

"Zatvoren je, nikad ne ulijeva povjerenje. Desničarskih je stavova. I prgav", otkriva jedan od sumještanina, prisjećajući se njegovih navodnih ispada u lokalnom kafiću zbog krivo parkiranih automobila.

Na zvono na vratima osumnjičenikove kuće nitko ne odgovara, samo se s balkona čuje glasan lavež psa. Nakon drugog pokušaja javlja se supruga, prenosi Net.hr.

"Hvala vam, ali radije ne bismo ništa komentirali. Doviđenja", poručila je kratko.

Susjedi pak kažu da je riječ o obiteljskom čovjeku, oženjenom katolkinjom, s djecom koja su zaposlena u državnim institucijama.

Strastveni lovac

Tijekom pretrage kuće karabinjeri su mu pronašli pet pušaka i dva pištolja za koje je imao uredne dozvole. Osumnjičeni 80-godišnjak, koji je u vrijeme rata imao manje od 50 godina, strastveni je lovac i ribič, što je čest hobi u tom kraju. Poznanici tvrde da su ga većinu vremena viđali u ribičkom odijelu i čizmama.

Opis koji su o njemu tužiteljstvu dali pisac Ezio Gavazzeni i novinarka Mariana Maiorino, čija je prijava i pokrenula istragu, u potpunoj je suprotnosti sa slikom koju o njemu imaju sumještani.

U prijavi se navodi da se hvalio svojim ratnim podvizima na Balkanu, odjeven u crnu uniformu. Osumnjičeni je u ponedjeljak pozvan na ispitivanje u Milano kod glavnog tužitelja Marcella Viole i tužitelja Alessandra Gobbisa, koji uskoro putuje u Haag radi međunarodne istrage.

'Nikad nije skrivao da je fašist'

Njegovi bivši poslodavci iz tvrtke za zbrinjavanje otpada, gdje je do 1997. radio kao vozač, pamte ga kao povučenog, ali hvalisavog čovjeka koji je otvoreno propagirao fašističke ideje. Iako su znali za njegove radikalne desničarske stavove, šokirala ih je sumnja da je vikendima odlazio na Balkan sijati smrt, prenosi Net.hr.

"Nazvao me sav u panici i rekao da mu je policija u kući te da će ga ubiti jer ga uvlače u nešto golemo", otkrio je jedan od bivših vlasnika firme.

Grad se pridružuje optužbi

Dok župnik, koji osumnjičenika poznaje desetljećima, odbija povjerovati u optužbe nazivajući ih "izvan moći poimanja", gradonačelnik Alberto Bernava ne skriva gorčinu. Poručio je kako vijest o "snajperistu iz susjedstva" baca mračnu sjenu na cijeli grad.

"Nadamo se da nije istina, ali ako se krivnja dokaže, i grad će se pridružiti tužbi protiv njega", jasan je Bernava.

Grad Sarajevo već je najavio da će se pridružiti postupku.

Gradska vijećnica Susi Centis također kaže da je potresena. "To je vijest koja je duboko uznemirila cijelu našu zajednicu. Mi smo vrlo mirno mjesto, društveno aktivno, s velikim brojem udruga koje rade za opće dobro", zaključila je.