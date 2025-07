Mjesec dana jela je samo meso, a sada je otkrila šokantne rezultate

U potrazi za zdravijim tijelom, više energije ili jednostavno bržim gubitkom kilograma, mnogi ljudi posežu za različitim dijetama, od klasičnih mediteranskih jelovnika do ekstremnijih režima prehrane. Jedan od takvih trendova koji sve više dobiva na popularnosti jest tzv. mesožderska dijeta, odnosno prehrana koja se temelji isključivo na konzumaciji mesa i životinjskih proizvoda. I dok njezini zagovornici tvrde da se osjećaju snažnije, fokusiranije i zdravije, stručnjaci upozoravaju da ovakav način prehrane može imati i ozbiljne posljedice za organizam ako se provodi dugoročno. Unatoč kontroverzama, broj onih koji se odlučuju isprobati isključivo mesoždersku dijetu, iz znatiželje, zdravstvenih razloga ili želje za eksperimentiranjem, i dalje raste.

Tridesetogodišnja žena progovorila je o tome što se dogodilo s njezinim tijelom nakon što je prestala jesti voće i povrće da bi se usredotočila na jedenje samo mesa i mliječnih proizvoda. Janis Luize Rocha Leites iz San Diega u Kaliforniji proslavila je svoj 30. rođendan i priznala je da se "ne osjeća najbolje". "Nisam bila zadovoljna svojim tijelom ni kožom. Nisam imala energije", rekla je. Janis je isprobavala različite dijete i dvije godine je bila vegetarijanka, ali unatoč trudu, primijetila je da se bori s malim crvenim točkicama na koži i da joj se kosa prorjeđuje, prenosi Večernji list.

Međutim, stvari su se za Janis promijenile nakon što se sastala s prijateljem kojeg nije vidjela šest mjeseci i primijetila da su mu se kosa i koža promijenili. Prijatelj je otkrio da je bio na tzv. carnivore, odnosno mesožderskoj dijeti koja uključuje konzumiranje samo životinjskih proizvoda, pa je Janis to odlučila sama isprobati. Prestala je piti i na mesožderskoj prehrana je bila 30 dana, nakon čega je izgubila 9 kilograma. Tridesetogodišnjakinja je pohvalila rezultate svoje dijete, iako su stručnjaci izdali upozorenja da bi to moglo dovesti do povećanog rizika od bubrežnih kamenaca i povećanog rizika od razvoja dijabetesa tipa 2.

Međutim, Janis je bila zadovoljna rezultatima. "Uvijek sam osjećala da nešto nije u redu s povrćem. Iako je bilo organsko, uvijek bih se osjećala naduto. Ova dijeta pomaže u suočavanju sa žudnjom za slatkim. Bila sam veliki ljubitelj slatkog, ali više nisam. Osjećam se kao potpuno nova osoba", objasnila je. Dodala je da je ranije često imala "veliku mentalnu maglu", ali da se sada svakog dana budi bez nje. "Nestao mi je podbradak. Dobila sam vitak trbuh. Nakon mesožderske dijete, mjesečnica mi se stabilizirala", rekla je.

Janis obično započinje svaki dan s kajganom i mesom, a ponekad i temeljcem od kostiju, nakon čega slijedi pečeno meso za kasni ručak. "Moja koža se pročistila. Prije sam imala nešto što je izgledalo kao mrlje, male crvene točkice. Lice bi mi oteklo. Bore su mi nestale. Osjećala sam se kao da sam dobila botoks", nastavila je Janis. Također pripisuje zasluge dijeti za to što je ostala trudna u siječnju ove godine, iako postoji malo znanstvenih istraživanja koja podupiru ideju da prehrana ima utjecaj na plodnost.

"Zbog ove dijete sam trudna. Osjećaj je kao da 'hakirate' vlastito tijelo. Ne mogu reći da je to bilo 100 posto zbog dijete, ali rekla sam dečku da postajem plodnija", rekla je 30-godišnjakinja koja i u trudnoći nastavlja jesti 300 grama mesa dnevno. Obično se drži crvenog mesa, ali povremeno pojede i piletinu. Buduća majka je u svoju prehranu uključila voće i nešto ugljikohidrata tijekom trudnoće, ali ostaje zagovornica mesožderske prehrane i planira uvesti svoje dijete u nju kada bude dovoljno staro.