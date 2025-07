MITO I KORUPCIJA NA MIROVINSKOM Sudac Mešin održao lekciju optuženim liječnicima, ovo su trebali čuti

Baš šteta što danas na Županijskom sudu u Splitu nije bilo više neutralnih promatrača pri proglašenju presude u velikoj dvorani 'Palače pravde'.

Jer imala bi šira javnost, osim onih nekoliko pravosudnih policajaca vježbenika koji su pod budnim okom starijih kolega pratili cijeli tijek ročišta, što čuti. Pogotovo pravnici i odvjetnici.

Kao i obično, inspiriran je bio predsjednik sudskog vijeća Dinko Mešin.

Treba naglasiti da je presudu (više - manje po slovu optužnice splitskog USKOK-a) koja je inače na preko 70 stranica, učinio jasnom i konciznom u niti pola sata obrazloženja. Iako su optuženi bili za nekoliko kaznenih djela i u nekoliko slučajeva (tijekom više mjeseci tamo 2006. do veljače 2008. godine), ključno je bilo kazneno djelo koje je razotkrio prikriveni istražitelj. Pa se sudac Mešin uglavnom držao tijeka tog slučaja.

Prikriveni istražitelj razotkrio lanac lažnih mirovina

Koji nije bio laskav po optužene, unatoč njihovim ranijim obranama i negiranju svega. Jer prikriveni istražitelj je prošao praktički sve instance, i gotovo sve optužene, kako bi provjerio i uvjerio se kako su se tih godina dobivale mirovine na račun nepostojećeg invaliditeta kao da ste sudjelovali u obrani Hrvatske... Uz simboličnu naknadu dakako.

'Govorim o onome što je pronađeno, o dokazanom, a ne što ste sve drugo radili...' - kazao je u jednom trenutku sudac Mešin, podsjećajući diskretno da je tih niti 30 tisuća eura koliko su svi optuženi zajedno dobili od 'klijenata' i svjedoka koji su ispitani kroz postupak, od željnih vojne mirovine, vjerojatno samo vrh te ledene sante mita i korupcije.

A odmah nakon proglašenja osuđujuće presude i zatvorskih kazni (što uvjetnog dijela, što onog dijela koje će optuženi morati odraditi iza rešetaka), sudac Dinko Mešin se uhvatio u koštac sa 'slonom u sobi', tj vijećnici.

-Ovaj predmet pojelo je vrijeme. Sada kažnjavati, 18 godina od počinjenja djela, nema svrhe. Da se ovo sudilo nedugo nakon što je sve otkriveno, uvjeren sam da bi sankcije bile 'puta dva'... Dosta je djela već palo u zastaru, a dvojica optuženih su i preminula tijekom trajanja ovog postupka. Vi niste krivi, duljina trajanja postupka vam je olakotna okolnost. - gotovo rezignirano je konstatirao predsjednik vijeća sastavljenog od troje profesionalaca.

Makar, treba biti iskren i reći ono što sudac Mešin nije mogao: čak i njemu - poznatom po ekspresno provedenim postupcima te značajnim kaznama i za manje važna nedjela od primanja mita - je trebalo četiri godine da privede suđenje u ovom predmetu kraju. Dobrim dijelom (ipak) zahvaljujući upravo manevrima obrane i optuženih koji vješto brode bespućima našeg pravosudnog oceana. Ili močvare.

Presuda je naime, naglasimo i to, nepravomoćna. Na nju stranke imaju pravo žalbe i to će pravo iskoristiti, u roku od 15 dana od kada prime pisano rješenje, a to će opet (zbog složenosti slučaja) biti u najboljem slučaju za nekoliko mjeseci, do kraja godine recimo.

Braniteljski status nije olakotna okolnost

Potom se cijeli spis seli na Vrhovni sud RH gdje trebaju odlučiti o žalbama. Iskustvo nas uči da i puno zaje...... slučajevi, gdje su optuženi u pritvoru pa se odluka mora donijeti čim prije, ne budu riješeni u roku kraćem od nekih godinu dana. To je praktički najbrže što se može, dvije do tri godine su neki prosjek u kojem se pojedini slučaj kiseli u ladicama najvišeg suda RH.

Što nas dovodi do zastare. Preostala kaznena djela mita i pomaganja u tome koja su izbjegla zastaru, nepovratno postaju prošlost protekom 20 godina od dana počinjenja, odnosno još maksimalno dodatne dvije godine. Dakle sve skupa 22 godine. Sve se odvijalo 2007. godine, dakle 2029. nastupa apsolutna zastara apsolutno svega. Do tada možda Vrhovni sud u donese odluku, ali jedino potvrda ove nepravomoćne bi imala efekta - sve ostalo, poput ukinute odluke o vraćanja slučaja u ponovljeni postupak, jednostavno nema smisla i samo bi potvrdilo strategiju zastare kao najučinkovitiju u našem sudstvu.

No vratimo se obrazloženju suca Mešina. Još je jedan segment posebno interesantan.

-Svi se pozivate na braniteljski status kao olakotnu okolnost. Ne smatram da je to olakotna. Cijenim doprinos obrani domovine, ali ako ste se borili, pomogli u stvaranju ove države, onda vi prvi morate biti primjer u poštivanju zakona. A ne zaobilaziti ih radi vlastitog probitka. - kristalno jasan je bio sudac Mešin.