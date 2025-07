Misterij "ostavljenog" motora u Splitu: "Mjesec dana stoji na istom mjestu, nikoga nije briga"

U jednom splitskom kvartu već gotovo mjesec dana stoji parkiran crni skuter sa splitskim registarskim oznakama, a zabrinutost građana raste. Mještanin koji svakodnevno prolazi tim dijelom grada podijelio je priču koja ukazuje na manjak reakcije nadležnih službi, unatoč njegovim višestrukim pokušajima da sazna što se događa s vozilom i njegovim vlasnikom.

– I tako stoji on tu danima, skoro mjesecima. Prijavim u stanicu policije jer mi je sumnjivo – je li ukraden, što je s vlasnikom... Oni provjere u programu i kažu nije ukraden i nije prijavljen nestanak. I to je to. Pitam mogu li kontaktirati vlasnika, provjeriti je li sve u redu – kažu da ne mogu. Žao mi je, dobro – prepričava sugovornik.

Dodaje kako je jučer, baš na istom mjestu, automobil pokupio motociklista. Ponovno se obratio policiji, ovaj put prometnoj. Pitao ih je mogu li oni išta poduzeti oko skutera koji stoji nepomičan gotovo mjesec dana, s kacigom na volanu, što je u ljetnim mjesecima neuobičajena pojava. No i ovaj put – odgovor je bio isti: prijavite u policijsku postaju.

– Jesam, ali ništa. Vi ste prometna policija, pitate li se tko je vlasnik i je li živ, je li u bolnici? Ne, žao mi je, odgovaraju. I tu staje sve. Kao savjestan građanin želiš pomoći, javiš se policiji koja ima te ovlasti da dođe do vlasnika i barem provjeri o čemu se radi. Apsolutno ništa – ogorčeno zaključuje.

Na fotografijama koje su nam ustupljene vidi se da je motor u cijelosti neoštećen, s kacigom uredno obješenom na volanu, parkiran uz prometnu cestu ispred trgovačkog objekta.

– Eto gdje je došao svijet, nikoga ništa nije briga pa se čudimo što je sve išlo k vragu – završava ogorčeni građanin.

Ostaje za vidjeti hoće li nadležne službe ipak reagirati i barem pokušati utvrditi okolnosti zbog kojih vozilo mjesecima nepomično stoji na neuobičajenom mjestu.