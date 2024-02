MISLITE DA JE RIVA URKALA SAV SHOW? Varate se. Ovako se vesele splitski umirovljenici!

Pokladni utorak protječe veselo diljem Dalmacije, pa tako i u Splitu. Na Rivi je od 15 do 18 sati trajao program za djecu, a od 18 sati krenuo je program "Ljubav pod maskama". Tako se od 19 sati očekuje maškarana povorka, šentenca i presuda Krnji, a od 20 sati koncert Indire ex Colonia. U 23 sata počinje after party.

Ako ste mislili da u to vrijeme u staračkom domu Zenta vlada tiha atmosfera, prevarili ste.

Naime, štićenicu dvaju domova, onoga u Vukovarskoj i onoga na Zenti, udružili su snage na pokladnom maskenbalu koji protječe uz pjesmu, smijeh i ples.

Kako se zabavljaju splitski umirovljenici, pogledajte u nastavku:

