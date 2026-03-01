Mirjana Mikulec proslavila 50. rođendan. Na tulum stigla brojna poznata lica, a pogledajte tko je pjevao

Pedeseti rođendan Mirjane Mikulec pretvorio se u večer za pamćenje. Poznata hrvatska dizajnerica interijera, prepoznatljiva po profinjenom estetskom izričaju, jubilej je proslavila u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a dio atmosfere podijelila je i na društvenim mrežama.

Mirjana Mikulec za ovu je prigodu odabrala upečatljivu crvenu kombinaciju, dok je i sam prostor bio uređen u istom tonu – svečano, elegantno i s dozom glamura koja je zaštitni znak njezina stila. Fotografije i videozapisi otkrivaju večer ispunjenu smijehom, plesom i nazdravljanjem, no iznenađenje koje je uslijedilo posebno je oduševilo uzvanike.

Na proslavi se pojavio i Petar Grašo, dugogodišnji obiteljski prijatelj, koji je u jednom trenutku spontano uzeo mikrofon i zapjevao svoj hit „Ako te pitaju“. Gosti su ga pratili uglas, a rođendanska zabava nakratko se pretvorila u pravi mali koncert.

Prijateljstvo obitelji Mikulec i Graše traje godinama, a poznato je i da je pjevač kum krizmanoj kćeri slavljenice Miji. Upravo su obiteljski trenuci bili u središtu slavlja – uz Miju, Mirjana i suprug Krešimir imaju i stariju kćer Mateu, koja je također uživala u svečanoj večeri.

Među uzvanicima su se mogla primijetiti i neka poznata lica, uključujući i Monika Olujić (djevojački Kravić), koja se rijetko pojavljuje u javnosti.