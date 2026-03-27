Ministrica u Imotskom otkrila plan koji mijenja kulturnu scenu grada: Novo kino je tek početak

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u petak je u Imotskom dodijelila ugovor za nabavu novog kino projektora za imotsko Gradsko kino.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prethodno je ministricu na radni sastanak primio imotski gradonačelnik Luka Kolovrat. Razgovaralo se o aktualnim i budućim projektima na području kulture, a posebno su se dotaknuli zaštite nematerijalne baštine Imotskoga.

“Vjerujem da će u narednim godinama biti još dobrih vijesti i ulaganja u kulturnu baštinu. Podsjećam kako su imotska torta i rafijoli proglašeni nematerijalnom kulturnom baštinom, a Ministarstvo kulture već godinama financijski prati naše projekte i podupire investicije Pučkog otvorenog učilišta Imotski”, izjavio je gradonačelnik koji je ministrici poklonio maslinovu grančicu ukrašenu tičicama.

“Radi se o našoj tradiciji, a maslinove grančice ukrašene tičicama nose se na blagoslov na Cvjetnicu. Nadamo se da će i taj lijepi imotski običaj uskoro dobiti status kulturnog dobra”, izjavio je imotski gradonačelnik.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek najavila je nastavak investicija u Imotski. “Nastavljamo zajednički s Gradom ulagati u Pučko otvoreno učilište, ali i u druge kulturne institucije, sadržaje i programe. Veseli nas da je ova dvorana središte kulturnog života i mjesto brojnih javnih događanja“, izjavila je ministrica, dodavši kako već postoje planovi za nova ulaganja u idućem razdoblju. Posebno je zahvalila na tičicama. “Jako je dobro što se ova tradicija u Imotskom njeguje, a još je bolje što se prenosi na iduće generacije. Sve to predstavlja naše kulturno bogatstvo”, zaključila je Obuljen Koržinek.

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ankica Jukić naglasila je važnost suradnje svih razina vlasti te istaknula kako je cilj dodatno razvijati kulturne sadržaje, osobito za mlađu publiku.

Dodala je kako ustanova planira daljnji razvoj kina te uključivanje u programe poput kulturne iskaznice, kako bi se potaknulo veće sudjelovanje djece i mladih u kulturnim aktivnostima.

Nakon Imotskoga, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek posjetila je i Zagvozd, gdje su je na Trgu glumaca dočekali načelnik općine Miro Gaće i predsjednik udruge Glumci u Zagvozdu Vedran Mlikota.

Tijekom posjeta ministrica je obišla Dom kulture te se upoznala s dosadašnjim radovima na njegovoj obnovi. Istaknuto je kako je riječ o važnom projektu za kulturni život Zagvozda, a ministrica je tom prilikom sugerirala vodstvu općine i udruge da se u rujnu prijave na nove natječaje Ministarstva kulture i medija kako bi se osigurala sredstva za nastavak uređenja.