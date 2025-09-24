Ministrica Obuljen Koržinek obišla energetske radove na splitskom muzeju

Jutros su predstavnici Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Područnog konzervatorskog ureda u Splitu te Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika obišli radove energetske obnove na izložbenoj i upravnoj zgradi splitskog muzeja.

Obilasku su nazočili ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, državni tajnik Krešimir Partl i tajnica Kabineta ministrice Ana Perišić Mijić, dok su Područni konzervatorski odjel predstavljale voditeljica Anita Gamulin i savjetnica Zrinka Radunić. U pratnji su bili ravnatelj muzeja dr. sc. Miroslav Katić te predstavnik izvođača radova, tvrtke Prolux d.o.o.

Projekt, vrijedan više od četiri milijuna eura, financira se s 3,6 milijuna eura bespovratnih sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), mjere „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ (NPOO.C6.1R1-I3.01). Preostali dio iznosa osiguravaju Ministarstvo kulture i medija i Vlada Republike Hrvatske.