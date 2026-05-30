Ministarstvo obrane kupilo glazbene instrumente za 50.000 eura

Ministarstvo obrane RH nabavilo je više glazbenih instrumenata putem postupka javne nabave.

Kako su naveli, nabavili su glazbene instrumente i opremu za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH u cilju modernizacije postojeće opreme koju posjeduje i koristi Orkestar Oružanih snaga RH.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

MORH je, tako, kupio sljedeće glazbene instrumente: piccolo flauta, klarinet, truba, saksofon alt, francuski rog, električni kontrabas i trombon. Svaki instrument u prosjeku je stajao nešto više od 7000 eura s pdv-om, piše Danica.

Na natječaj se javila jedino tvrtka Euro-unit iz Čakovca, vodeći regionalni distributer glazbene opreme, čija je ponuda od 50.000 eura s pdv-om na koncu i prihvaćena jer je udovoljavala sve uvjete.