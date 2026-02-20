Ministar Glavina o sudbini Poljuda: „Nećemo nametati rješenja, ali Split će dobiti jednako kao i Zagreb“

Na marginama petog Kongresa obiteljskog smještaja, ministar turizma i sporta Tonči Glavina osvrnuo se na goruće pitanje splitske sportske infrastrukture, s posebnim naglaskom na stadion Poljud i njegovu upitnu održivost.

Čeka se „presuda“ struke o stabilnosti Poljuda

Na izravno pitanje o tome kakav je njegov stav o Poljudu, s obzirom na to da se godinama nagađa kako stadion konstrukcijski nije održiv ni stabilan, ministar je pokazao izniman oprez.

„Nisam još vidio stvarno tu studiju, pa bih se suzdržao“, izjavio je Glavina, naglasivši važnost egzaktnih podataka nad nagađanjima. „Ja imam nekakvo svoje mišljenje, ali htio bih ga utemeljiti vrlo jasno u brojkama i onda donijeti nekakav svoj konačni stav. Jer ovo do sada što imam su vrlo paušalne informacije, a ova studija je navodno vrlo detaljna i to mi je jako bitno.“

Milijuni za Split: Ravnopravnost s metropolom

Ministar je poslao snažnu poruku splitskoj javnosti i navijačima Hajduka glede financiranja sportskih objekata. Jasno je poručio da država neće zapostaviti Dalmaciju u korist glavnog grada.

„U nekom mogućem smislu i ono što sam već komunicirao, jako je bitno: mi ćemo u Split i sportsku infrastrukturu vezanu za nogomet uložiti u najmanju ruku jednako onoliko koliko u Zagreb“, potvrdio je Glavina.

Grad Split ima zadnju riječ

Unatoč spremnosti države da financira projekte, ministar je podcrtao da se rješenja neće diktirati iz Zagreba. Sudbina Hajdukovog doma i ostale sportske infrastrukture isključivo je u rukama lokalne vlasti.

„A sad, u kojoj formi i na koji način, to je isključivo želja i komunikacija grada Splita – kako oni žele da to ide. Dakle, nećemo nametati rješenja, nego ćemo prihvatiti rješenje koje grad Split odabere“, zaključio je ministar Glavina.