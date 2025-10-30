Ministar Fuchs traži povratak liječničkih ispričnica u škole! Obiteljski liječnici upozoravaju na kaos u ordinacijama: "Nepotrebno opterećivanje liječnika, djece i roditelja"

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) oštro je reagirala na najavu ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa o ograničavanju mogućnosti roditeljima da sami opravdaju do tri dana izostanka djeteta s nastave.

Prema KoHOM-u, takva bi odluka bila štetan korak unatrag koji bi dodatno opteretio ionako preopterećene ordinacije obiteljske medicine, doveo do nepotrebnog gužvanja čekaonica i povećao rizik od širenja zaraza među pacijentima. Umjesto da se problem traži u liječničkim ordinacijama, poručuju obiteljski liječnici, ministar bi trebao sagledati dublje uzroke izostanaka i zapitati se – zašto učenici uopće izbjegavaju nastavu?

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) najoštrije se suprotstavlja najavi ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa, o ograničavanju mogućnosti da roditelji sami opravdaju izostanak djeteta s nastave do tri dana, a sve zbog navodno velikog broja izostanaka učenika.

Prijedlog ministra Fuchsa smatramo korakom unatrag i povratkom na staro stanje koje se u praksi pokazalo iznimno lošim, zbog čega i došlo do promjene propisa. Ovakav je prijedlog štetan iz više razloga. Hrvatska obiteljska medicina ionako se suočava s problemom deficita liječnika, a novo administrativno opterećenje pisanja ispričnica za blaga, samolimitirajuća stanja, koja prolaze sama od sebe i koja roditelj može sam opravdati, dodatno bi opteretilo liječnike.

Zbog blagih, samolimitirajućih stanja (poput blažeg proljeva, viroze, mučnine ili blago povišene temperature), odlazak liječniku najčešće nije medicinski nužan. Prijedlogom ministra, pak, otvara se realna mogućnost da će roditelji dovoditi djecu u ordinacije bez medicinskog opravdanja, što će posljedično dovesti do dodatnog priljeva pacijenata u ionako prenatrpane čekaonice i duljeg čekanja svih pacijenata na pregled. Štoviše, postoji realan rizik da će se djeca u prenatrpanim čekaonicama dodatno zaraziti kakvim virusom, zbog čega će njihov izostanak iz škole biti puno dulji, oporavak teži, a za roditelje će to značiti i dulje bolovanje. Uz to, prisutnost osoba s blagim, ali zaraznim stanjima, itekako može biti opasna za kronične i onkološke pacijente, kojih su ordinacije obiteljskih doktora, nažalost, pune.

Najava ministra obrazovanja stoga je nepotrebno opterećivanje liječnika, djece i roditelja, ali i bespotrebna ugroza zdravlja kroničnih i onkoloških pacijenata u ordinacijama.

KoHOM neće pristati na to da se problem izostanka iz škole, nezadovoljstvo učenika nastavom i želja roditelja da njihovo dijete nema neopravdanih izostanaka, prelama preko obiteljske medicine. Sustav obiteljske medicine ionako je potpuno devastiran te kadrovski i materijalno deficitaran. Nova administrativna opterećenja, sasvim sigurno, neće doprinijeti tome da se situacija u sustavu obiteljske medicine popravi.

Ono što radi ministar Fuchs je nekorektno i nadasve nedopustivo vrijeđanju iznimno važne struke obiteljske medicine te pokušaj umanjivanja njene važnosti za zdravo društvo, ali i zadiranje u kompetencije i ovlasti zakonom regulirane liječničke profesije.

Umjesto toga, savjetujemo ministru Fuchsu da krene od uzroka i da se zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole? Neka preispita jesu li škole u posljednjih godina potpuno izgubile svoju odgojnu funkciju? Jer, problem izbjegavanja nastave ili ispita neće nestati izdavanjem liječničke ispričnice i baš zato se mora rješavati tamo gdje je i nastao – u školi!

Problemi školstva i obrazovnog sustava ne smiju se rješavati u liječničkim ordinacijama jer to automatski znači punjenje čekaonica, mogućnost širenja bolesti i više administrativnog posla obiteljskim liječnicima - stoji u priopćenju KoHOM-a.