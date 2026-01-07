Ministar: "Čeka nas jako teška i neizvjesna turistička godina"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u razgovoru za HRT je govorio o rezultatima turističke sezone 2025. godine. Istaknuo je zadovoljstvo ostvarenim brojkama, ali i upozorio na problem rasta cijena kao sve izraženijeg ograničenja konkurentnosti hrvatskog turizma. Govoreći o protekloj godini, Glavina je naglasio da su zabilježeni blagi porasti dolazaka i noćenja u odnosu na 2024. godinu.

“Zadovoljni smo zato što je po svim parametrima, što se tiče dolazaka i noćenja, financija i praktički svega ostaloga, ovo još jedna rekordna godina hrvatskog turizma. Prvi put u našoj povijesti premašili smo 110 milijuna realiziranih noćenja. To je stvarno vrhunski uspjeh cijelog turističkog sustava”, rekao je ministar.

Posebno je istaknuo kao ključan iskorak preobrazbu hrvatskog turizma iz izrazito sezonalnog u cjelogodišnji model. “Ono po čemu je ova godina vrlo specifična i posebna je što taj rast i ove rekordne brojke koje imamo, nisu prvi puta u našoj povijesti generirane u dva ljetna mjeseca”, rekao je Glavina.

U dva ljetna mjeseca manji turistički promet

“U dva ljetna mjeseca imali smo nešto malo manji turistički promet nego prethodne godine, ali je generiran snažnim rastom u turističkoj predsezoni i posezoni, što je upravo ono što radimo, što je dio naše strategije, dio naših svih napora da Hrvatsku transformiramo u cjelogodišnju turističku destinaciju, koja nije izrazito visokosezonalna zemlja, nego je zemlja koja ima podijeljen turistički promet i prostorno, i vremenski tijekom i cijele Republike Hrvatske i cijele kalendarske godine”, poručio je.

Dodao je kako je Hrvatska nekada gotovo 70 posto prometa ostvarivala u dva ljetna mjeseca, dok je danas taj udio spušten na oko 50 posto. Prema podacima HNB-a, turistički prihodi u 2025. godini bili su 0,2 posto manji, odnosno oko 21 milijun eura manje nego godinu ranije.

“Taj blagi pad od 0,2 posto je uistinu minimalan ako uzmete u obzir da je nama realizirani broj noćenja i dolazaka bio za srpanj i kolovoz otprilike 1,2 posto manji. Ne bi me iznenadilo ni da je taj financijski pad bio mrvicu veći od toga zato što je logično da, ako je manje gostiju, da će biti manja potrošnja”, objasnio je.

Upozorio je na problem visokih cijena

Istaknuo je i da je Hrvatska u prvoj polovici godine bila među vodećima po rastu turističkog prometa. “Tu smo bili bolje ove godine od Italije, Španjolske i Grčke, naših direktnih konkurenata”, rekao je. Govoreći o razlozima slabijeg rezultata u vrhuncu sezone, Glavina je otvoreno upozorio na problem cijena.

“Pokazalo se opravdanim naše apeliranje cijelu ovu godinu odnosno otkad sam ja preuzeo odgovornost kao ministar turizma i sporta vezano za ovu temu. Mi smo u cjenovnoj konkurentnosti pali, definitivno. Od početka 2023. godine, u sljedeće dvije godine, nama su cijene porasle iznad 50 posto. To su gosti naravno primijetili”, rekao je Glavina.

Dodao je da je dio rasta cijena opravdan povećanjem kvalitete jer kontinuirano raste udio hotela i smještaja s četiri i pet zvjezdica te razina ugostiteljske usluge. Ipak, upozorio je da dio ponude nema realno opravdane visoke cijene te da taj oblik poslovanja nije održiv. “To se najviše događa u onim klasičnim sezonskim objektima ili trgovini koji se baziraju na izrazito visokoj sezonalnosti, da se u dva ljetna mjeseca zaradi za cijelu godinu. Ta turistička politika više ne postoji, nju smo napustili”, naglasio je.

Održivi turizam je poslovanje cijele godine

Prema njegovim riječima, održiv turizam podrazumijeva poslovanje tijekom većeg dijela godine. “Svatko tko se želi baviti turizmom mora biti svjestan da od turizma mora živjeti cijelu godinu. Ako ne kalendarski doslovno 12 mjeseci u godini, onda svakako da model poslovanja mora biti baziran na šest do osam mjeseci minimalno”, poručio je ministar.

Upozorio je i da daljnje dizanje cijena nije rješenje. “Mi imamo na području Europe odnosno kod naših konkurenata situaciju u kojoj su se cijene davno već stabilizirale. Iako su cijene rasle svugdje, nisu rasle samo u Hrvatskoj, međutim, naši direktni konkurenti su te cijene stabilizirali”, rekao je.

“Ono što je sad jedan od najvećih izazova je prepoznavanje odnosa cijene i kvalitete. Jer gost čak i ako platežno može sebi priuštiti određenu uslugu, on je ne želi sebi priuštiti ako cijena ne odgovara kvaliteti, i to je nešto na čemu moramo posebno sada raditi”, kazao je Glavina.

‘Čeka nas jako teška i neizvjesna turistička godina’

Dodaje da se cijene u turizmu ne događaju same od sebe već kao posljedica rasta cijena svugdje, a najviše u trgovinama na veliko i malo. “Ako su vaši ulazni parametri narasli logično je da stoga morate podignuti cijenu. Apeli koje mi govorimo idu prema svima”, naglasio je.

Zaključno je upozorio da hrvatski turizam ulazi u zahtjevno razdoblje zbog geopolitičkih nesigurnosti, ali i promjena trendova u odabiru destinacija. “Čeka nas jako teška i neizvjesna turistička godina”, zaključio je ministar Glavina.