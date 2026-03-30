Milisekunde do tragedije: Samo je puka sreća spasila brojne sudionike u prometu na poznatom splitskom raskrižju

Jeziva snimka sa splitskim prometnica širi se društvenim mrežama. Naime, jedan automobil se danas našao na jednom od najprometnijih raskružja u gradu, onome gdje se sijeku Domovinskog rata i Solinka.

Kako se vidi na snimci, vozač golfa je uletio u raskrižje, točnije u Solinsku, u smjeru Dujmovače, a pri tom su doslovno milisekunde nedostajale za tragediju. U vrijeme dolaska ovog automobila, tamo su na pješakom prijelazu bili pješaci, biciklisti... Oni su se naglo zaustavili, čime je izbjegnuta tragedija. Vozač se potom doslovno izmigoljio preko pješačkog i nastavio kao da si ništa nije dogodilo.

"Ovaj događaj snimljen je novopostavljenim kamerama na križanju te se lako može reproducirati i pronaći vozača", komentirali su s Facebook stranice gdje je video objavljen.

"Ovaj na motoru ili bilo koji od vozača koji su prvi bilo na semaforu i ovo vidjeli, što se nisu zajurili za njime i stjerali ga u kut... Vrijedno je prijave protiv remećenja javnog reda i mira, ali si spasija nečiji život. A i taj bi dobro upamtija ovo šta je napravija. Od snimanja i objavljivanja nema velike koristi", jedan je od brojnih komentara koji su izrazito negativnog sadržaja prema, malo je reći, nepromišljenom vozaču.

I mi se nadamo da će policija postupiti prema ovih snimkama.