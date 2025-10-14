Milijuni zaraženih u jednoj europskoj zemlji. Je li ovo zabrinjavajuće?

Mnogi ljudi u Njemačkoj trenutno pate od akutnih respiratornih bolesti. Prema najnovijem izvještaju Instituta Robert Koch (RKI), vodeće biomedicinske istraživačke institucije njemačke vlade, broj infekcija u usporedbi s prethodnim tjednom i dalje raste te se nalazi na visokoj razini. Svakog se tjedna bilježi oko 7,5 milijuna novih slučajeva bolesti dišnih putova, piše DW.

Slični simptomi kod korone, gripe i prehlade

Trenutno je najviše onih koji su se zarazili koronavirusom, dok su slučajevi gripe zasad još razmjerno rijetki. No zajednički simptomi kod korone, gripe i prehlade su bolovi u grlu, kašalj i curenje nosa. Povišena temperatura se češće pojavljuje kod gripe i korone nego kod obične prehlade, a kod gripe simptomi često nastupaju iznenada.

I korona i gripa mogu dovesti do težih oblika bolesti i komplikacija. Njemački zdravstveni portal gesund.bund upozorava da to posebno pogađa rizične skupine - osobe sa slabijim imunološkim sustavom, trudnice ili starije ljude. Virus, primjerice, može uzrokovati upalu pluća, što za starije osobe ili kronične bolesnike može biti vrlo opasno.

Korona i gripa mogu opteretiti srce

"Jedan od simptoma korone i gripe je visoka temperatura", objašnjava kardiolog Heribert Schunkert. Upala koja pritom nastaje u tijelu može oštetiti organe, a posebno opterećuje srce. "Srce mora raditi više, krvni tlak pada, pa srce mora jače pumpati", kaže kardiolog s Tehničkog sveučilišta u Münchenu.

Infekcija gripom ili koronom može, iako rijetko, dovesti do upale srčanog mišića. Mnogo je češće da osoba već ima postojeću srčanu bolest, a dodatni napor zbog virusa uzrokuje pogoršanje srčanih problema. "Raspon između blažih i težih slučajeva s oštećenjima organa sada je vrlo sličan kod gripe i kod infekcija koronavirusom", kaže Schunkert.

Preporuka: samotestiranje kod kontakta s rizičnim osobama

Zdrave osobe bez kroničnih bolesti obično imaju blage do umjerene simptome i mogu se liječiti kod kuće. Budući da i gripa i korona mogu imati blagi tok, ponekad ih je teško razlikovati od obične prehlade.

Kako bi se saznalo o kojem se virusu radi, već neko vrijeme postoje kombinirani testovi koji funkcioniraju slično kao i samotestovi na koronu.

Liječnik opće prakse iz Münchena Oliver Abbushi ih preporučuje osobama koje imaju povećan rizik od težeg tijeka bolesti, jer se u takvim slučajevima bolest može ublažiti pravodobnim uzimanjem lijekova.

To vrijedi i za osobe koje su u kontaktu s rizičnim skupinama. "Itekako ima razlike u tome zarazim li nekoga koronom, gripom ili samo bezazlenim virusom prehlade", naglašava Abbushi.

Ići na posao s blagim simptomima?

Kod jakih simptoma prehlade najčešće nema druge nego otići na bolovanje. No što učiniti ako se osjećamo dovoljno dobro za rad, ali se bojimo da bismo mogli zaraziti kolege? To je, kaže obiteljski liječnik, teško pitanje bez jedinstvenog odgovora. Najbolje je, ako je moguće, raditi od kuće, javlja DW.

Ako to nije opcija, treba se pridržavati osnovnih higijenskih mjera: prati ruke, redovito prozračivati prostor i nositi FFP2 masku.

Njemačko Stalno povjerenstvo za cijepljenje (STIKO) preporučuje osobama starijima od 60 godina i onima s kroničnim bolestima godišnje cijepljenje - i protiv koronavirusa i protiv virusa gripe. Ta cijepljenja smanjuju rizik zaraze i povećavaju šanse da se kroz zimu prođe zdravo i bez komplikacija.