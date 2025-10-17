Milijuni su nakon COVID-a izgubili njuh, a da to ni ne znaju

Posljedice pandemije COVID-19 i dalje su prisutne diljem svijeta, no neke su suptilnije od drugih. Novo istraživanje ukazuje na to da je velik broj ljudi možda izgubio osjet njuha nakon preboljenja bolesti, a da toga uopće nisu svjesni, prenosi Index.

Gubitak njuha (anosmija) ili njegovo slabljenje (hiposmija) dobro je poznata posljedica zaraze koronavirusom. Slično se događa i kod drugih virusnih infekcija koje ometaju stanice i receptore u nosnim prolazima. Iako se osjet mirisa često vrati, to nažalost nije uvijek slučaj.

Iznenađujući rezultati istraživanja

Kako bi detaljnije istražili dugoročne posljedice COVID-19 na osjet njuha, američki znanstvenici proveli su testiranja na 2.956 dobrovoljaca koji su preboljeli bolest te na 569 osoba koje nisu bile zaražene. Testiranja su u prosjeku provedena 671 dan nakon prvog pozitivnog testa sudionika.

U skupini koja je preboljela COVID-19, 1.393 osobe prijavile su probleme s njuhom, što su testovi potvrdili kod njih 80 posto. Pravo iznenađenje stiglo je od preostalih 1.563 sudionika iz iste skupine koji nisu prijavili nikakve smetnje – testovi su pokazali da je čak 66 posto njih imalo hiposmiju ili anosmiju.

"Naši nalazi potvrđuju da su oni s poviješću COVID-19 možda posebno izloženi riziku od oslabljenog osjeta mirisa, što je problem koji je već nedovoljno prepoznat među općom populacijom", izjavila je Leora Horwitz, internistica s Medicinskog fakulteta Grossman Sveučilišta u New Yorku.

Problem rašireniji nego što se misli

Zanimljivo, čak 60 posto ispitanika koji nisu imali zabilježenu povijest bolesti također je pokazalo oslabljeni osjet njuha. Znanstvenici pretpostavljaju da su neki od njih možda preboljeli asimptomatski COVID-19. Iako su takve procjene nesigurne, ako se ovi obrasci preslikaju na globalnu populaciju, to bi značilo da milijuni ljudi žive s oštećenim njuhom, a da toga nisu svjesni.

"Naši nalazi potvrđuju prethodna anketna istraživanja koja sugeriraju da je SARS-CoV-2 povezan s trajnom olfaktornom disfunkcijom i potvrđuju mala prethodna objektivna istraživanja koja su otkrila da pacijenti podcjenjuju svoj gubitak mirisa", navode istraživači u radu objavljenom u časopisu JAMA Network Open.

Povezanost s drugim stanjima

Ostaje nejasno zašto toliko ljudi ne primjećuje vlastiti gubitak njuha. Jedna od pretpostavki je da bi moglo doći do oštećenja mozga koje utječe na percepciju vlastitih osjetila. Gubitak njuha ranije je povezan sa stanjima poput Alzheimerove bolesti, što ukazuje na blisku vezu između mirisa i kognitivnih funkcija, a poznato je da COVID-19 može utjecati na oba ta aspekta zdravlja.

Osjet njuha nije važan samo za uživanje u hrani ili mirisima prirode, već ima i ključnu sigurnosnu ulogu - upozorava nas na opasnosti poput curenja plina ili pokvarene hrane. Zbog toga se znanstvenici nadaju boljem razumijevanju dugoročnih posljedica i razvoju metoda za oporavak njuha.

"Ovi rezultati sugeriraju da bi zdravstveni djelatnici trebali razmotriti testiranje gubitka mirisa kao rutinski dio post-COVID skrbi", zaključuje Horwitz. "Iako pacijenti možda neće odmah primijetiti, otupljen nos može imati dubok utjecaj na njihovo mentalno i fizičko blagostanje."