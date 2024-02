MILANOVIĆ "Zdravko Mamić i Ivan Turudić sastajali su se pod plaštom noći, vozili se satima, skrivali"

Predsjednik Zoran Milanović održao je izvanrednu konferenciju za medije na Pantovčaku.

Presicu je Milanović sazvao nakon što je jučer izjavio da Ivan Turudić ne smije biti glavni državni odvjetnik jer postoje ozbiljne sigurnosne zapreke te dodao da će pričekati par dana prije nego o tome progovori i dati premijeru Andreju Plenkoviću vremena da se informira i reagira, prenosi Index.

Plenković je, kako kaže, zatražio "neformalno izvješće SOA-e". "On se referira na neke tada tajne izvide iz 2015. godine, uvijek je to vezano za pitanje njegovog poznanstva sa Zdravkom Mamićem, nema tu ništa spektakularno, nikakvih posebnih novih saznanja", tvrdi Plenković.

Sjećam se scena iz ranih 2000-ih, kad se mijenjala vlast, kad su potpredsjednici i članovi Odbora za nacionalnu sigurnost bili najveće zvijezdi. Prošle su godine i od mene je bilo malo riječi. Ali, ovo što ću vam sada reći nema toliko veze sa sigurnosno obavještajnim službama, koliko s kaznenim postupkom i DORH-om.

Krenut ću ovako… Plenković je jučer komentirao moj posjet Dubrovniku, kao da je to nešto važno i kao da me nešto svrbi. Ništa me ne svrbi. Ali, nešto me peče i boli jako, ne mogu gledati kako se jednog opskurnog lika proizvesti u glavnog državnom tužitelja. Tome moram stati na put, koliko god mogu onime što mi stoji na raspolaganju i to radim. Plenković je spomenuo Mamića, ne znam zašto. I Turudića u tom kontekstu. Ja ga nisam spominjao. Ali, kad se Plenković “outao”, na meni je nastaviti tim putem. Pišući mu dopis povjerljive prirode, u kojem mu nisam dostavio neke svoje podatke nego dokumente SOA-e, očekivao sam da će me nazvati, ali nazvao je njega i pitao ga je li kriv. Pitao ga je je li kriv, on je rekao “ja sam super dečko” i to je bilo u redu. Tako otprilike to izgleda.

Plenković je nekonzistentan, što to znači? Ništa nije u redu. Nije istina da je dokumente dobio od mene, laže, dobio ih je dan ranije iz SOA-e. To je prokletstvo Plenkovića i njegovih bufona. Ulagani su ogromni napori da Turudić napreduje, ali su ga zeznuli suci.

Imamo samo jednog koji je stalno u medijima, ide po šatorima, ruga se, vrijeđa, koji nikad nije izabran na dužnost. U nadi da Plenković nije pitao i Mamića, čovjek brojnih talenata i sposobnosti ali i unutarnjih demona koji su ga doveli u niz situacija u kojima se nije trebao naći, ali Turudića i slične gledam kao uhljebe koji obnašaju silno ozbiljne dužnosti, a na jedan potpuno neprihvatljiv način. U medijima je bilo pokušaja spinanja tih sastanaka Mamića i Turudića. Kao, vjerujemo Turudiću da nije utjecao. Tko to procjenjuje, Plenković?

Našli su se dva puta po dvije minute. Kao da je bitno kada i u kojim okolnostima.

"Mamić i Turudić sastajali su se pod plaštom noći, vozili se satima, skrivali"

U srpnju 2015. sam ja još bio premijer, predsjednica je bila Kolinda Grabar Kitarović. Mamić joj se pokušavao približiti, on je bio predmet interesa DORH-a. DORH je obratio za suradnju SOA-i. SOA ne može maknuti bez naloga Vrhovnog suda. On kao predsjednik suda čitavu 2015. godinu, imamo dužnost posumnjati da zna po položaju.

Njegov sud odobrava određene mjere, ali to nije sve, u priču je uključena i SOA i ne zanima ju Turudić nego Zdravko Mamić. I tako prvi put Mamić biva uhićen 3. srpnja 2015. Ne znam više za koje kazneno djelo, jedno od brojnih. Protiv njega se pokrenula istraga pred sudom čiji je predsjednik tko? Turudić.

Mamić skuplja novac za jamčevinu, velik novac, i izlazi van. Već prije toga, SOA mjerama iz članka 33 Zakona o SOA-i, dolazi do saznanja koja nije tražio i očekivao, da se gospoda sastaju pod vrlo čudnim okolnostima. To nije keferić, krsna slava, bar micva... Ali tada Mamić još nije pod istragom. Cijelu tu godinu Turudić je predsjednik Županijskog suda. Krajem 8. mjeseca, gospoda opet imaju tajni susret pod plaštom noći, vozili se satima, skrivaju na tajnim mjestima. Tada Mamić više nije bio osumnjičenik, nego pod istragom, dao je jamčevinu da neće utjecati na postupak. DORH je tada bio obaviješten o tome.

Mamić je, iako je pušten iz pritvora, i dalje bio pod nadzorom. Turudić tu biva uočen. Ja vidim da se tu nešto događa, Turudić je skoro postao šef Vrhovnog suda. Ja pitam Plenkovića - kad će nazvati Mamića, hoće se i s njim posavjetovati?

Turudić 2019. prolazi provjeru, a pitanje je kako?

Odjednom, nakon svega, nakon što je Plenković izgleda spriječio dolazak Turudića na mjesto predsjednika Vrhovnog suda, za čovjeka izmišlja jedan redundantan i paraustavni sud, sada ovo. Plenković ne radi ništa da sazna bitne stvari. To je njegova dužnost. Nikada se ovakvim stvarima nisam bavio. Računaš, stat će. Utišat će se. Ja predlažem čovjeku da ide na izbore. To je pravi način. Tu sigurnosna provjera ne znači ništa. Ali glavnog državnog odvjetnika ne bira narod, nego se bira političkim dogovorom", rekao je Milanović, prenosi Index.

Slijede pitanja novinara.

Postoji li mogućnost da se ti podaci deklasificiraju i je li mu poznat sadržaj razgovora Mamića i Turudića?

Šta da vam ja kažem kad Plenković kaže da je nazvao Turudića. Koliko sastanaka? Jedan je previše. Razmjena poruka je previše. To je to.

Postoji li eksplicitno o čemu su razgovarali?

Ne, jer to nije zabilježeno, ali svakom je jasno da takva vrsta kontakta nije dopustiva. O fudbalerima i timovima. To su one sličice. O čemu su mogli razgovarati u trenutku kada je jedan pod istragom, a drugi predsjednik suda. Onaj tko želi zadržati i trunku kredibiliteta mora o tome razmišljati. Izbori su iza vrata. O sadržaju zaključite sami. Ne radi se o dječjem doplatku nego o promociji nekog suspektnog tipa. Biti državni odvjetnik nije pravo, nego čast i dužnost. To se ne postaje na javnom natječaju. Odabire se ta osoba, a ne da se stvara farsa koja se pretvori u tragediju.

Zašto nije sve prijavio 2015?

Bio sam u koluziji s tim ljudima. Imao sam druge brige, gledao sam, nisam mogao vjerovati, bio sam diskretan, računao sam da će proći, da će se neke stvari u društvu popraviti. Jer, šta je, nema sudaca kao Turudiću, nitko nije takav. Ima i ponetko korumpiran, ali to je mali broj ljudi. Oni govore svojim presudama, koje te mogu koštati slobode, a ne poganom stranačkom pozicijom. Ne pod šatorima u Savskoj, kao predsjednik Županijskog suda.

Hrvatska tog nikad nije imala, čak ni za vrijeme Tuđmana. I on se trudio da državni odvjetnik barem stvara privid poštenja. Nakon što je lagao nekoliko puta, kao oko saznanja o bratiću, pitanje je tko bi te htio prihvatiti. Da nisam predsjednik, to bi zaudaralo u arhivama, ali jesam predsjednik.

Mislite li da je SOA kompromitirana?

Ako moja Marica, Ivana ili Petar mogu dolaziti u doticaj s dokumentima koji su visoko klasificirani, te osobe imaju višu razinu provjere nego ustavni suci. A nama to prolazi ovako. Neću nikoga optužiti, ali vidi se da to baš i ne funkcionira. Ajde prvi put, ajde drugi put... Tu postoji i malo konformizma. Plenković je nagro ko luda Mara da to obrani.

Kako se još planirate boriti protiv toga i što planirate postići ovom press konferencijom, kao i o aferi JANAF?

Kakav JANAF? Tamo gdje je bio Kolindin muž? Tamo gdje se Turudić smucao s ekipom u Slovenskoj? Nije tamo bila moja žena. Bio sam sto milja daleko, kakve to veze ima sa mnom? Kažete, HDZ-ovci mogu biti hulje, kao i obično? Neka budu. Bio sam i stotinu puta na Jelačić placu. Kakve veze afera JANAF ima sa mnom? Ili je to obrana jedne struje. Recite mi nešto konkretno, a ovo što ja iznosim je konkretno. I Plenković to zna.

Spominjali ste 1993. godinu, kada je Turudić bio predsjednik suda u Virovitici...

Presude se donose u ime Republike Hrvatske. To su javni dokumenti. To je to.

Što još vi možete učiniti?

Nisam nikada vršio pritisak ni na koga. Ovi klošari koji se grebu za prvu ulaznicu u ložu... Vi me pitate što sam ja učinio. Ništa, jer bih kršio svoje ovlasti. Očekivao bih da institucije rade svoj posao. U jednoj mjeri su ga i radile. Ali sad sam tu. Sad sam predsjednik i ovlasti su mi još manje. Ako imate konkretan prijedlog, saslušat ću. Ali možete dati Plenkoviću, on je premijer, ja nisam. Nadam se da hrvatska javnost nije lobotomirana i da će se suprotstaviti ovome. Nema sanitarne inspekcije koja bi ovo raščistila.

Kad smislite što sam trebao napraviti, ja ću se pokorno ispričati, rekao je na kraju Milanović.