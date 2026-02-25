Milanović: Srbija kupuje naveliko, kao da kupuje iz plavog oglasnika

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanom obilježavanju 26. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne u vojarni "1. Hrvatski gardijski zbor".

Nakon tog događaja stao je pred novinare.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Komentirao je Anušićev posjet Izraelu i vojnu suradnju: "U ovakvim okolnostima suradnje s Izraelom, što se tiče Hrvatske vojske, nema. To je zvjerska politika i vojska koja je odgovorna za najgore ratne zločine prema slabijima od sebe, to je kukavički. S takvom vojskom Hrvatska vojska neće surađivati, osjećam to kao svoj moralni poziv i kao nekakva vrsta kvazi dušebrižnika, nećemo u paklu završiti.

Sve ono što nam treba postoji drugdje, Izrael nije pouzdan partner, da se ne lažemo. Probali su nam uvaliti one američke avione, netko iz vlasti je uporno jahao na tome, a pokušali su nam uvaliti robu za koju nemaju licencu. Neki političari koji vole urlati na koncertima imaju fetiš prema ovakvom Izraelu, ja nemam. Dok je ovako, neće biti nikako."

"Okrenimo se onima koji nam tu istu robu mogu osigurati, a članice su NATO-a - Njemačka, Francuska, SAD, prije svega SAD.

"Srbija kupuje naveliko, kao da kupuje iz plavog oglasnika"

Predsjednik je istaknuo da sustave treba jako pametno kupovati: "Srbija kupuje naveliko, kao da kupuje iz plavog oglasnika. Izrael im integrira sustave. Želimo li da Izrael bude gospodar najintimnijih informacija o sigurnosti Srbije i Hrvatske? Zašto ovo rade? Morala popovanja na stranu, poslovno je to glupo. Upozorio sam da Hrvatska vojska u tome neće sudjelovati i da taj koji to kupuje, kupuje na vlastitu odgovornost."

"Nekoga kuhaju i pokušavaju obrlatiti, moja je poruka: ne gubite vrijeme", dodao je.

"Izrael je njima fetiš, ministar je izjavio da bi mi trebali biti kao Izrael. Nisam shvatio što je gospodin htio reći, na kojem je institutu to naučio. Gdje je baš Izrael našao? Zemlju koja je stalno u ratu, to bi trebala biti Hrvatska? Odlično. Možda ja ne razumijem hrvatske interese, možda ih razumiju Plenković i Anušić. Pokazao sam razinu tolerancije, sada je dosta", kazao je Milanović.

Navodi da se ta suradnja neće provesti i da ne gube vrijeme.

O Anušićevom odlasku u Izrael

Komentirao je odlazak Anušića u Izrael.

"Previše se dernja i urlauče na kulturno-javnim manifestacijama i nekakvi pokliči iz Drugog svjetskog rata pa tamo ide pokajanje grijeha. Nemamo kome polagati račune izvan Hrvatske. Čije grijehe ja trebam očistiti? Grijehe prohitlerovskog režima iz 1941.? To nije moje. Izrael nije prava adresa."

Komentirao je i moguće izlaske na parlamentarne izbore s nezavisnom listom: "Pitajte špekulante."

Osvrnuo se na svoj odlazak u Gruziji i rekao da je tamo otišao kako bi im dao podršku, piše Index.

Kritizirao je i Europsku uniju: "EU ne smije biti, barem što se Hrvatske tiče, nadržava. U sustavu smo u kojem nas se ništa ne pita, ne postojimo, glasić."