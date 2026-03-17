Milanović dolazi u Vela Luku

Predsjednik Republike Hrvatske u srijedu, 18. ožujka, boravit će u Veloj Luci gdje će sudjelovati u programu obilježavanja Dana Općine.

Posjet započinje u 17:30 sati kada će predsjednik prisustvovati kulturno-umjetničkom programu ispred zgrade Osnovne škole Vela Luka. U programu sudjeluju Narodna glazba Vela Luka i Udruga mažoretkinja.

Nakon toga, u 18 sati, predsjednik će sudjelovati na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Vela Luka, koja se održava povodom Dana Općine, također u prostoru osnovne škole.

Riječ je o službenom posjetu u sklopu obilježavanja lokalnog blagdana, tijekom kojeg će se istaknuti važnost zajednice i kulturne tradicije ovog korčulanskog mjesta.