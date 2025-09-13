Mijenja li Doris Pinčić profesiju? Pogledajte čime se pohvalila

Doris Pinčić Guberović, profesionalna glumica koju publika ipak najviše poznaje kao dugogodišnju i uspješnu televizijsku voditeljicu, u 37. godini života dodala je još jednu diplomu u svoj životopis.

Naime, vrijedna i ambiciozna Zadranka na Facebooku je otkrila da je obranila diplomski rad te službeno završila studij Međunarodnih odnosa i diplomacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hoće li je to jednog dana odvesti i u diplomatske vode, ostaje za vidjeti, no takav scenarij zasigurno ne bi bio iznenađenje.

Uz fotografije s promocije, Doris je podijelila i inspirativnu poruku: "Neke se bitke ne dobivaju na juriš. Traže vrijeme, pažnju, planiranje, fokusiranje, trud... Ali uvijek vrijede... jer znanje i knjige koje smo pročitali ostaju u nama, što god da se dogodi."