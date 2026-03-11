Michael Douglas otkrio simptom koji je ignorirao, a pokazao se kao znak raka grla

Mnogi nisu svjesni povezanosti raka grla s humanim papiloma virusom (HPV), a upravo je tu vezu javno potvrdio i glumac Michael Douglas kada je otkrio da je taj virus bio uzrok njegove bolesti.

Douglas je dijagnozu dobio još 2010. godine, no tek je tri godine kasnije otkrio pravi uzrok, što je tada iznenadilo javnost i dodatno podiglo svijest o ovoj bolesti.

Prvi znak da nešto nije u redu bila je upala grla koja nije prolazila. Zbog tog simptoma Douglas je potražio liječničku pomoć, nakon čega su mu liječnici dijagnosticirali planocelularni karcinom usne šupljine u četvrtom stadiju.

Kasnije je ispričao kako se i danas sjeća izraza lica svog liječnika kada mu je na korijenu jezika pronašao tumor „veličine oraha“, za koji je utvrđeno da je povezan s HPV-om.

Glumac je prošao osmotjedni ciklus intenzivnog liječenja koji je uključivao zračenje i kemoterapiju. Iako je već godinama bez raka, priznao je da ga je terapija potpuno iscrpila. Tijekom liječenja bio je na vrlo restriktivnoj prehrani koja se sastojala isključivo od tekućine, zbog čega je izgubio oko 20 kilograma.

Liječnici upozoravaju da je važno javiti se liječniku ako neki simptomi traju dulje vrijeme ili počnu izazivati zabrinutost.

Među najčešćim simptomima na koje treba obratiti pozornost su dugotrajna upala grla, promuklost, bol u uhu, otečeni limfni čvorovi, bol pri gutanju te neobjašnjiv gubitak težine.

Prema američkim Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), neki zaraženi HPV-om uopće nemaju simptome, iako ozbiljniji oblici infekcije mogu dovesti do pojave bradavica ili razvoja raka.