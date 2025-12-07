Mertojak u naletu: Velika pobjeda u Otočcu i bodovno hvatanje Zaprešića

Velebit-Mertojak 2:6 (3573:3634)

Odigravanjem odgođenih utakmica završen je prvi dio Super HKL prvenstva Hrvatske u klasičnom kuglanju sezona 2025/26.

Očekivano, Zadar je u svojoj kuglani u Mocirama pobijedio susjeda, ekipu Poličnik sa 6:2 i time zauzeo prvu poziciju na prvenstvenoj tablici.

Mertojak je nakon subotnjeg ogleda i visoke pobjede nad Sezegedi TE od 7.1 čime je ostvario plasman u 1/4 finale Lige prvaka imao zahtjevno gostovanje u Otočcu protiv Velebita koji je jedini nanio poraz vodećem Zadru, no očito je Mertojak u jednom pozitivnom zamahu, sa pobjedom od 6:2 (3634:3573), bodovno se izjednačio sa Zaprešićem, obje ekipe zaostaju dva boda iza Zadra.

Poštar, nakon neočekivane pobjede u gradskom derbiju protiv Mertojaka, kao da su mu time ispunjene ambicije, više ne može do bodova, u pravoj drami u Poljudu poraz od Bjelovara 3:5, sa samo dva manje srušena čunja.

Na kraju prvog dijela prvenstva posebno bi istaknuli igru Mertojakovog reprezentativca Ivana Totića koji je redovito bio igrač kola bez obzira jesu li su u pitanju domaće ili gostujuće staze, uvijek sa visokim ciframa, sa formom na najvišem nivou, sigurno prvo kuglačko ime Hrvatske.

Slijedi prvenstvena pauza, božićni i novogodišnji turniri diljem regije, mini zimski prijelazni rok, a prvenstvo se nastavlja sredinom siječnja, već u drugom, odnosno 11. kolu u Zaprešiću odlučujuća utakmica za Mertojak - može li i nadalje ostati u utrci za prvaka, a moguće je čak da ždrijeb 1/4 finala Lige prvaka koji će se održati u ponedjeljak 15. prosinca spoji ove dvije hrvatske ekipe.

Pojedinačni rezultati Velebit -Mertojak:

J.Arbanas-D.Dimitrovski 0:1 (577:586)

H.Devčić-G.Pofuk 0:1 (592:636)

Z.Tonković-N.Muše 0:1 (601:635)

B.Šebalj-I.Totić 0:1 (602:644)

S.Frelih-G.Žubrinić 1:0 (584:543)

D.Prađeno-M.Matić 1:0 (617:590)