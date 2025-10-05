Meri Cetinić emotivno se prisjetila kćeri Ivane: "Naša jubav kraja nima, prilila se je u slap"

Legendarna splitska pjevačica Meri Cetinić dirljivom objavom prisjetila se svoje prerano preminule kćeri Ivane Burić, koja je preminula 2021. godine nakon borbe s teškom bolešću. Povod je bio Ivanin rođendan, koji bi slavila 4. listopada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na svom profilu Meri je objavila kratku, ali duboko emotivnu poruku posvećenu svojoj kćeri:

"Ivana (4. listopada 1976.) Rođendan moje Ivane... naša jubav kraja nima, prilila se je u slap... (mama)"

Uz poruku, pjevačica je podijelila i pjesmu "Pred zoru", iz zbirke poezije "Sastanak u tajnosti".

Dirljivi stihovi kćeri pjesnikinje

U pjesmi "Pred zoru" Ivana Burić piše o ljepoti prirode, prolaznosti i nekoj tihoj povezanosti između života i smrti:

"Na ledini jednoj, gustim cvijećem skrivenoj

Još se gušće cvrčak skrio

I pjeva, pjeva o starom boru

O kom je čuo, al’ na kom nikad nije bio..."

Kroz jednostavne, ali duboke stihove, Ivana je utkala motive ljubavi, nade i ponovnog rađanja – teme koje danas, nakon njezine smrti, dodatno dobivaju na značenju. Meri Cetinić, poznata po pjesmama koje su obilježile desetljeća hrvatske glazbe, nikada nije skrivala koliku prazninu joj je ostavio gubitak kćeri. No, i u ovoj objavi vidi se da bol pretvara u trajnu ljubav i sjećanje.

"Naša jubav kraja nima" – napisala je Meri, riječima koje su dirnule mnoge njezine obožavatelje i prijatelje, podsjetivši koliko duboka i neraskidiva može biti veza između majke i djeteta.