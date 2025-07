Melodije hrvatskog juga 2025: Ivan Rapić Inno s emotivnom baladom "Rasti sine moj" među 25 odabranih skladbi:

Nakon završenog Natječaja za nove skladbe, festivalski odbor festivala zabavne glazbe Melodije hrvatskog juga izabrao je 25 pjesama koje će biti izvedene u petak, 8. kolovoza 2025., na otvorenoj pozornici opuzenske Pjace.

Među odabranim izvođačima i skladbama ističe se Splićanin Ivan Rapić Inno s pjesmom "Rasti sine moj", duboko osobnom baladom o očinstvu, odanosti i bezuvjetnoj ljubavi.

Rapić potpisuje tekst, glazbu, aranžman i klavijature, čime potvrđuje svoju svestranost i umjetnički pečat. Produkciju i miks potpisuje Damir Marušić iz Studija Deva. Uz Rapića, u izvedbi sudjeluju Danijel Stojan (bubnjevi), Luka Brodarić (bas), Hrvoje Bandić (gitara) i Teo Brajčić (prateći vokal).

Naime, pjesma svojom strukturom i toplinom prenosi univerzalnu poruku roditeljske žrtve i nade.

"Pjesma je nastala prije osam godina. Napisao sam pjesmu za njega, on sada ima deset godina. No pjesma je za sve one koji imaju dijete i koji su roditelji. Zanimljivo je da sam u međuvremenu dobio i kćer, a uvijek je nezgodno samo jedno dijete spomenuti. Važno je da se svatko nađe u ovoj pjesmi, svaki roditelj. U svakom slučaju, pjesma je napisana za sve ljude koji imaju dijete. Pjesma je iskrena i potpunosti iskrena", kazao nam je Ivan Rapić Inno te je nadodao: "Nemam neka očekivanja za opuzenski festival. Više mi je želja dočarati pjesmu publici, ne očekujem nikakva priznanja. Želja mi je samo široj publici prikazati ovu pjesmu. Najvažnije mi da se puno ljudi prepozna u pjesmi", zaključio je Inno za Dalmaciju Danas.

Festival Melodije hrvatskog juga u Opuzenu donosi snažan spoj tradicije i suvremenog glazbenog izraza, a ove će godine publika imati priliku čuti sljedeće pjesme i izvođače:

Virujen – Nenad Vetma

Gol i bos – Boris Oštrić

Dalmacijo ne bi – Zoran Bebić Beba

Srce kuca za te – Klapa Friži

Šudar bili – Neno Papić

Moj brat – Branko Medak

Ne dajte se moji ljudi – Johnny Gitara

Dalmacija duše ima – Ivica Šeperić

Kad otac kaže – Nikola i Prijatelji

Nazdravimo – Tihomir Krstičević

Kad u Trpnju dan zarudi – Hrvoje Hegedušić

Mande Čakulona – Josip Kudin Tabakalo

Mala iz Opuzena – Giovanni Furlan

32 – Lea Mijatović

Vratit ću se rodnom kraju – Stjepan Gnječ

Ko je ukra pismu – Klapa Komiža

Nisi doša – Andrina Frleta

Dalmatinska zemljo moja – Luce i Rovinježovi

Volit ću te uvik znaj – Mira Oštrić

Dubrovačka ortenca – Ženska klapa Ortenca Dubrovnik

Radi tebe Mare – Zoran Cilenšek

Rasti sine moj – Ivan Rapić Inno

Lađar i vila – Frane Vugdjelija

Pokreni se – Branimir Ančić

Uzela mi dušu – Miomir Miško Bubalo

S obzirom na bogatstvo izvođača i tematike, ovogodišnje Melodije hrvatskog juga obećavaju večer prepunu emocija, glazbene raznolikosti i slavljenja dalmatinskog duha.