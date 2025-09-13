Melnjak: "Početak nas je slomio"

Dario Melnjak nakon poraza Hajduka u Varaždinu (2:0) priznao je da je loš ulazak u utakmicu odredio tijek dvoboja.

"Taj početak nas je slomio. Poslije smo pokušavali igrati, kombinirati, ali u završnici nam je nedostajalo konkretnosti i realizacije. U drugom poluvremenu smo dobro krenuli, stvorili pritisak, no nismo zabili i protivnik se zatvorio. Nisu nam dopustili prilike. Čestitam Varaždinu, pobjeda je zaslužena."

Dodao je da su imali dovoljno ulazaka u završnicu, ali bez prave preciznosti: "Često smo probijali njihove linije, ali u šesnaestercu nismo uspjeli odraditi završni pas ili udarac."

Na pitanje kako se podići pred derbi s Dinamom odgovorio je kratko i jasno:

"Držati se zajedno. To smo već naučili. Od sutra kreće priprema i moramo biti što bolji protiv Dinama."