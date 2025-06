Matea Dorčić postaje prva žena komunale u Banovini? "Micanje stupića je jedna od prvih tema..."

Pravnica, bivša pročelnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, žena jasnih stavova i – kažu oni koji je poznaju – odličnog modnog ukusa. Nova splitska dogradonačelnica Matea Dorčić, zamjenica HDZ-ovog gradonačelnika Tomislava Šute, jedno je od novih lica na političkoj sceni koje ćemo, čini se, često viđati i slušati u Banovini.

Jedan od svojih prvih intervjueva dala je TV Dalmaciji.

U svoj novi ured ulazi s jasnim planovima i operativnim pristupom.

– Prvi potez? Sastanak s resornim pročelnicima, naravno. S obzirom na moje prethodno iskustvo, vjerojatno ću biti na čelu komunale. Razmislit ćemo i razmotriti budući model upravljanja, da me obavijeste o onome što su do sada radili, možda ono što ne znam iz medija ili s posla, no svakako prvo razgovor pa daljnje odluke, – poručuje Dorčić.

Dorčić će tako vrlo vjerojatno preuzeti nadležnost nad komunalnim resorom, što nije iznenađenje s obzirom na njezino pravno obrazovanje i prethodno iskustvo u upravi.

Svjesna je i da stanje unutar samog Odjela za komunalne poslove nije idealno:

Matea Dorčić diplomirala je pravo, a prve radne korake napravila je – u splitskoj pekari, i to u pravnoj službi. Iskustvo iz privatnog sektora, kaže, pomoglo joj je da bolje razumije sustav.

– Radila sam u kadrovskoj i pravnoj službi velike splitske firme i to me dodatno izgradilo. Smatram da je upravo to iskustvo u kombinaciji s radom u županiji velika prednost za posao koji me sada čeka.