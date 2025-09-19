Masna jetra? Ovih 5 namirnica briše masnoće brže nego što mislite

Bolest masne jetre nastaje nakupljanjem masnih naslaga u jetrenom tkivu, što može dovesti do oštećenja organa i ozbiljnih zdravstvenih problema. Prehrana bogata određenim povrćem može značajno smanjiti masnoće i potaknuti bolju funkciju jetre, navodi Times of India.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povrće je izvor antioksidansa, vlakana i vitamina – nutrijenata ključnih za zaštitu jetre i poboljšanje njezine učinkovitosti. U kombinaciji s uravnoteženom prehranom, redovitom tjelovježbom te smanjenim unosom šećera i ulja, ovih pet namirnica može ublažiti simptome masne jetre već unutar tri mjeseca.

1. Špinat

Bogat vitaminima E i C te antioksidansima, špinat štiti stanice jetre od upala i oštećenja. Njegov visok udio vlakana smanjuje apsorpciju masti i poboljšava probavu. Znanstvena istraživanja pokazuju da svakodnevna konzumacija špinata smanjuje nakupljanje masti u jetri i poboljšava vrijednosti jetrenih enzima. Biljni spojevi u špinatu dodatno poboljšavaju osjetljivost na inzulin, pomažući kontroli šećera u krvi.

2. Brokula

Ovo povrće sadrži glukozinolate – prirodne spojeve koji podupiru detoksikaciju i smanjuju masnoće u jetri. Redovita konzumacija brokule ublažava oksidativni stres i upale, a studije sugeriraju da smanjuje rizik od bakterijskih infekcija, potiče probavu i čuva zdravlje jetre.

3. Kelj

Kelj obiluje antioksidansima, vlaknima i magnezijem. Ovi nutrijenti poboljšavaju osjetljivost na inzulin i smanjuju skladištenje masti – ključni korak u borbi protiv masne jetre. Antioksidansi neutraliziraju slobodne radikale, a nitrati poboljšavaju protok krvi i smanjuju oticanje organa. Istraživanja potvrđuju da redovito konzumiranje kelja poboljšava jetrene enzime i potiče regeneraciju tkiva.

4. Prokulice

Mali, ali moćni, ovi pupoljci puni su vlakana, vitamina i antioksidansa. Prirodni spoj indol štiti jetru od upala i sprječava nakupljanje masti. Uvrštavanje prokulica u prehranu stabilizira jetrene enzime i smanjuje oksidativno oštećenje.

5. Mrkva

Mrkva je izvrstan izvor beta-karotena, koji se u tijelu pretvara u vitamin A, važan za obnovu jetrenog tkiva. Vlakna u mrkvi reguliraju razinu šećera i masti u krvi, dok protuupalni spojevi smanjuju upalu jetre. Studije pokazuju da redovita konzumacija poboljšava funkciju jetre i smanjuje nakupljanje masnoća.