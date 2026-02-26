Maskirani napadači upali na tribinu i napravili kaos, ima ozlijeđenih

U Banja Luci je tijekom četvrtfinalne utakmice Kupa BiH u futsalu između FK Borac i MNK Bubamara iz Cazina došlo do ozbiljnog incidenta zbog kojeg je susret prekinut. Nemile scene odigrale su se u dvorani Borik, gdje je utakmica bila u tijeku prije nego što je nastao potpuni kaos na tribinama.

Prema navodima, 16 maskiranih huligana upalo je u dvoranu s palicama te napalo gostujuće navijače iz Cazina. U neredima su bacane i stolice na teren, a navodno je ukradena i zastava navijača Bubamare. Zbog nasilja je jedan navijač zadobio ozljede glave te je prevezen u bolnicu.

Napadači su nakon incidenta pobjegli, dok je policija izašla na teren i pokrenula potragu za počiniteljima. Utakmica je prekinuta do daljnjega, a očekuju se dodatne informacije o cijelom događaju i eventualnim posljedicama za sudionike.

Trenutak kad je nastao kaos pogledajte ispod teksta. Snimatelj je kad je vidio što se događa, nakon toga sklonio kameru, piše Gol.hr.