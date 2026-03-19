Marković kritizira “kava politiku”: Odluke se donose mimo institucija, a ne kroz sustav

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oštro je kritizirala način funkcioniranja politike u Hrvatskoj, upozorivši na, kako navodi, sve rašireniju praksu donošenja odluka kroz neformalne dogovore.

U objavi na društvenim mrežama poručila je da izraz “popiti kavu s premijerom” danas više ne znači neformalni susret, već političku trgovinu koja se, kako tvrdi, više ni ne skriva.

“Kad se komunikacija svodi na ‘kave’, šalje se opasna poruka: da se odluke ne donose kroz institucije, nego kroz osobne odnose i politički utjecaj”, istaknula je Marković.

Dodaje kako takav pristup dugoročno narušava povjerenje građana u politiku te stvara dojam da pravila ne vrijede jednako za sve.

Prema njezinim riječima, dodatni problem je što je takav način razmišljanja postao uobičajen i javno prihvaćen, bez političkih posljedica.

U svojoj objavi osvrnula se i na stanje u institucijama, navodeći kako u Hrvatskoj postoje problemi s funkcioniranjem pravosudnog sustava i popunjavanjem ključnih funkcija.

“Kava politika postaje sustav u kojem su osobni odnosi važniji od procedura. A upravo to znači srozavanje institucija”, poručila je Marković.