Marko Bošnjak poziva na bojkot Eurosonga: "Hrvatska ima priliku stati na stranu ispravnog"

Marko Bošnjak, hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu, pozvao je na bojkot natjecanja u Beču zbog sudjelovanja Izraela.

"Vidim da je objavljeno kako će Hrvatska sudjelovati na Eurosongu 2026. i da će Dora ići dalje.

Eurosong je više od natjecanja. To je pozornica za jedinstvo, kreativnost i mir. Dopustiti zemlji koja je aktivno uključena u genocid i kršenja međunarodnog prava da sudjeluje, proturječi tim temeljnim vrijednostima.

Kao netko tko je ponosno predstavljao Hrvatsku 2025., razumijem težinu ovih pitanja. Tada su postojali pozivi na bojkot, ali ugovorne obveze sprječavale su natjecatelje da daju političke izjave. Sada imam slobodu govoriti i biram to učiniti iskreno.

Pozivam HRT i nadležne vlasti da preispitaju sudjelovanje Hrvatske ako Izrael nastupi. Zemlje poput Slovenije, Irske, Nizozemske, Islanda i Španjolske već su se obvezale da neće sudjelovati u znak solidarnosti.

Ovo nije politika, ovo su temeljne ljudske vrijednosti: mir, pravda i uključenost. Eurosong nikada ne bi smio normalizirati ugnjetavanje.

Hrvatska, nacija koja zna cijenu rata, ima priliku stati na stranu onoga što je ispravno. Šutnja nikome ne pomaže", poručio je.

