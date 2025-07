Marko Bošnjak: "Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj samo da bi me ismijali"

Marko Bošnjak na Instagramu se osvrnuo na svoje sudjelovanje na ovogodišnjem Eurosongu. 21-godišnji pjevač predstavljao je Hrvatsku s pjesmom Poison Cake, a prije i nakon sudjelovanja na glazbenom natjecanju susreo se s hrpom kritika.

"Čak i na kortikosteroidima, bolestan do kraja, s glasom uništenim od istovremenog snimanja dviju TV emisija – ja sam to svejedno izveo. Bilo je konceptualno, uznemirujuće, hrabro, necenzurirano – i razbjesnilo je sve one koji to nisu shvatili", započeo je Marko svoju objavu, prenosi Index.

"Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj"

"Nisam dobio podršku iz Hrvatske. Većina eurovizijskih fanova to je mrzila. Predviđali su mi posljednje mjesto. I boljelo je gledati kako moja vlastita zemlja uživa u mom 'padu'. Mržnja je bolesna. Ali izdržao sam. Izliječio se. Potrošio stotine eura na vokalnu rehabilitaciju. Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj, samo da bih bio ismijan od zapadnih komentatora koji ne razumiju koliko je to rijetko na Balkanu. I ipak? Završio sam 29.", dodao je.

"Sad postoji fan baza koja me vidi bez kompromisa. I stiže slatki mali podcast. Imam što za ispričati. Tek sam počeo", zaključio je.

U prvom polufinalu Eurosonga, održanom 13. svibnja u Baselu, Marko je nastupio 14. po redu, a osvojio je 28 bodova, što je bilo dovoljno za 12. mjesto među 15 zemalja. Time se nije plasirao u veliko finale, budući da se iz svakog polufinala u finale plasira samo deset zemalja.