Marina Kaštela - od vizije do najbolje velike marine u 2025. godini

Marina Kaštela, jedna od najmodernijih marina na Mediteranu, na Danima hrvatskog turizma proglašena je najboljom velikom marinom 2025. godine. Ovo prestižno priznanje potvrđuje njezin status jednog od najznačajnijih aktera hrvatskog nautičkog sektora. Uz to, Marina Kaštela uvrštena je i među tri najbolja pružatelja usluga u nautičkom turizmu, čime dodatno potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost, visoke standarde i snažan doprinos razvoju grada.

Direktorica Marine Kaštela, Ivona Smoljić, naglasila je važnost nagrade kao potvrde dugogodišnje predanosti i ulaganja:

„Dobivanje nagrade za najbolju veliku marinu u Republici Hrvatskoj potvrda je da Marina Kaštela spada u sam vrh nautičkog turizma. Ova titula nam je priznanje za visoku kvalitetu, sigurnost i pouzdanost, međunarodnu prepoznatljivost i potvrdu održivog poslovanja.”

Smoljić je dodatno istaknula vrijednost koja određuje rad marine:

„Izuzetno nam je važan doprinos koji Marina Kaštela kroz svoje poslovanje pruža lokalnoj zajednici. Želimo da se vrijednost našeg rada i razvoja ostvaruje upravo kroz tu sinergiju nautičkog turizma te društvene i sportske uključenosti u život lokalne zajednice.”

Ovogodišnje priznanje rezultat je standarda koje Marina Kaštela predano njeguje već dugi niz godina. Stručna komisija posebno je istaknula visoku razinu sigurnosti i kvalitete usluge, cjelovitu ponudu nautičkih i charter sadržaja, održivo upravljanje prostorom i brigom o okolišu te snažnu povezanost sa zajednicom. Ulaganja u sport, kulturu i dugogodišnji humanitarni rad sastavni su dio modela razvoja koji Marina Kaštela gradi više od dva desetljeća, a koji je prepoznat i nagrađen kao primjer dobre prakse u hrvatskom turizmu.

Od industrijskog prostora do suvremene luke nautičkog turizma

Početkom 2000-ih, prostor nekadašnjeg industrijskog kompleksa Jugovinila bio je zapušten i prepušten propadanju. Upravo na toj lokaciji viziju je prepoznao rođeni Kaštelanin Josip Berket.

U trenutku kada je malo tko vjerovao da ovakav projekt može uspjeti, Kapetan Josip Berket donio je hrabru odluku da razvoj marine pokrene isključivo vlastitim kapitalom kako bi izgradio marinu u svom rodnom gradu.

Iz te hrabre odluke izrasla je Marina Kaštela, danas jedna od najmodernijih marina na Jadranu. Raspolaže s približno 420 stalnih vezova u moru, 200 suhih vezova i mogućnošću prihvata plovila do 120 metara duljine. Uz više od 250 charter plovila, čini jednu od najvećih charter baza u Hrvatskoj i ključnu ulaznu točku za nautičare iz cijelog svijeta.

Središte sportskog i društvenog života Kaštela

Od prvog dana, Marina Kaštela razvijana je kao prostor otvorenosti, zajedništva i aktivnog društvenog života. To se ponajviše očituje u sportu.

Pod okriljem Marine Kaštela djeluju jedriličarski, veslački, odbojkaški i plivački klub te škola jedrenja za djecu i mlade. Marina sustavno ulaže u razvoj sportskih klubova i stvaranje uvjeta za napredak mladih sportaša.

Posebnu vrijednost predstavlja 25-metarski natkriveni bazen, izgrađen vlastitim sredstvima marine i otvoren svim građanima. Bazen je danas jedno od najvažnijih sportskih središta grada te mjesto svakodnevnih treninga, rekreacije i razvoja sportskih programa.

Jedriličarski klub Marina Kaštela projektiran je prema standardima koji omogućuju organizaciju međunarodnih regata i najprestižnijih jedriličarskih natjecanja. Marina je 2021. bila domaćin Europskog prvenstva u jedrenju klase ILCA 6 – Radial (juniori), a 2026. godine ponovno će ugostiti jedriličarsku elitu svijeta na ILCA Senior Europeans and Open European Trophy. Time Kaštela dobivaju snažnu međunarodnu vidljivost i potvrđuju svoju poziciju na jedriličarskoj karti Europe.

Flota mira – Mirno more: humanitarno srce Marine Kaštela

Jedan od najdojmljivijih segmenata identiteta Marine Kaštela njezina je dugogodišnja povezanost s projektom Flota mira – Mirno more, najvećim inkluzivnim jedriličarskim humanitarnim projektom na svijetu.

U projektu sudjeluje i udruga Mirno More – Marina Kaštela, jedna od nekoliko hrvatskih posada koje već dugi niz godina čine sastavni dio Flote mira – Mirno more.

Od 2013. godine Marina Kaštela postaje i glavna luka domaćin cijele Flote mira – Mirno more, čime preuzima ključnu organizacijsku i logističku ulogu u realizaciji ovog iznimnog projekta.

Svake godine marina ugosti približno tisuću sudionika iz više od trideset zemalja, okupljenih na više od stotinu brodova. Sudionici su djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladi iz ratom pogođenih sredina, izbjeglice, djeca s poteškoćama te mladi iz socijalno izazovnih okruženja.

U suradnji s pedagozima, skiperima, volonterima i stručnjacima, Marina Kaštela postaje mjesto istinske solidarnosti, inkluzije i zajedništva. Zbog svoje dugogodišnje uloge i predanoga angažmana, Flota mira – Mirno more opisuje se kao humanitarno srce Marine Kaštela.

Partner lokalne zajednice i čuvar kulturnog identiteta

Marina Kaštela snažno je povezana s lokalnim gospodarstvom. Dugogodišnja suradnja s OPG-ovima, vinarima, ribarima i restoranima jača lokalnu ekonomiju i potiče razvoj autentične gastronomske ponude.

Kultura također ima posebno mjesto u identitetu marine. Podrška tradicionalnim inicijativama, uključujući udruge poput Crkvenih kantača Kaštel Kambelovac, doprinosi očuvanju lokalne baštine i kulturnog identiteta Kaštela.

Marina Kaštela – projekt koji pripada ljudima

Marina Kaštela u svojoj biti mnogo je više od luke nautičkog turizma. Ona je prostor koji pripada ljudima: građanima, sportašima, djeci, obiteljima, djelatnicima, volonterima i gostima, mjestu na kojem se svakodnevno isprepliću susret, razvoj i osjećaj pripadnosti.

Sve što Marina Kaštela danas predstavlja izraslo je iz vizije koju je postavio Kapetan Josip Berket i iz predanog rada tima koji je tu viziju strpljivo i ustrajno gradio tijekom dva desetljeća.Titula najbolje velike marine 2025. godine potvrda je priče o odgovornosti, hrabrosti i ustrajnosti, priče koja je stvorila novu vrijednost u Kaštelima i zauzela trajno mjesto u životu njihove zajednice.