Marija Selak Raspudić: Priča da ćemo mi ići s HDZ-om je obična udbaška fikcija

Marija Selak Raspudić istaknula je da ona okuplja ljude koji žele nastaviti političku borbu i koje ne zanima "žetoniziranje i pretrčavanje": "Ne vjerujem u političko moraliziranje, ali bi politika trebala biti vrhunac morala, to u praksi često nije tako. Ljude najviše zanima na koji način ćete vi njima poboljšati život. Nalazimo se u jednoj situaciji gdje je potrebno ohrabriti ljude. Na početku glasaju za nešto sasvim drugo od onoga što na kraju dobiju, kada govorimo o tome tko upravlja državom. Sigurno glas za SDP ne bi trebao biti glas za HDZ, ali je to vrlo čest u praksi slučaj. U toj situaciji kada su ljudi obeshrabreni, treba poslati poruku da nije sve tako crno i da ima ljudi koji se bore i pokušavaju zadržati standarde."

"Nismo ljudi koji na polovici mandata mijenjaju dres"

Možete li sa sigurnošću reći da glasovi za vašu stranku nisu glasovi za HDZ?

"Nitko sa sigurnošću ne može govoriti o svakom pojedincu, ali mogu sa sigurnošću reći za sebe i Nina Raspudića da se neće dogoditi nikakvo pretrčavanje do kraja ovog mandata. Nismo ljudi koji na polovici mandata mijenjaju dres i bili smo dosljedni od početka ulaska u politiku i takvi ćemo i ostati. Ne vjerujem u politiku pod svaku cijenu", rekla je.

Odgovorila je i na prozivke: "To su udbaške fikcije u trenutku izlaska naše stranke. Ni na čemu utemeljeno počinje kružiti priča da ćemo mi ići s HDZ-om. Nakon što se pjevalo o mađarskim grobnicama Andrej Plenković je izašao s dvije ruke više, to je politički epilog o kojem bi mi trebali razmisliti i nad kojim bi se trebali dobro zamisliti."

"Politika lažne alternative"

Tko bi vam vrijednosno bio bliži?

"Nema sličnijih partija od dvije vodeće partije i to je svim u praksi jasno. Zato naglašavamo da je to politika lažne alternative", navodi.

"Najbliže sam političkom centru, ali nikada ne kažem da sam ja politički centar jer mislim da svi žele pripadati centru, a to bi trebao biti označitelj koji zahvaća sve normalno. Kada kažem bliže centru to znači da se u politici afirmiramo kroz ono što činimo", kaže Selak Raspudić za N1.