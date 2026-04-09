Maloljetnik ponovno vozio motor bez vozačke, počinio niz prekršaja. Zadržan u zatvoru 24 sata

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 24 sata 17-godišnjem vozaču protiv kojeg su policijski službenici Policijske postaje Trogir podnijeli optužni prijedlog zbog počinjenih šest prometnih prekršaja.

On se, upravljajući motociklom bez zaštitne kacige na glavi i bez istaknutih registarskih pločica, u srijedu, 25. ožujka 2026. godine, u mjestu Plano oko 19.20 sati odbio zaustaviti na naredbu policijskog službenika izdanu pomoću svjetlosnih i zvučnih signala, a motocikl na kojem su utvrđene brojne tehničke neispravnosti vozio je prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije.

S obzirom na to da je maloljetnik do sada tri puta pravomoćno kažnjen i više puta evidentiran kao počinitelj istovrsnih prometnih prekršaja, u utorak, 7. travnja, u žurnom postupku priveden je na sud.

Kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i kazna maloljetničkog zatvora u trajanju od 15 dana te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju od 12 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od jednog dana, dok će konačna odluka o odgovornosti biti donesena naknadno.