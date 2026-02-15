Malo im za svađu triba: Prije se počepušale jer se nisu mogle dogovorit oko izbora muzike

Iva i Jasna počupale su se u mjesnom domu oko 5 sati ujutro zbog izbora glazbe koju su puštale mobitelom na bluetooth zvučnik.

Nakon toga izbila je tučnjava, pa je morala intervenirati i policija. Sve se dogodilo na dočeku nove godine u mjesnom domu Golo Brdo kod Virovitice. Prema ovotjednoj presudi, Iva je s Jasnom “ušla u verbalni sukob oko puštanja glazbe koju je preko mobitela i bluetooth uređaja puštala Jasna”.

“Kad je Iva ugasila zvučnik i nakon što je trećeokrivljeni Livio bacio staklenu bocu koja se razbila o pod, Iva i Jasna su se posvađale, a potom su se i fizički sukobile čupajući se za kosu, koji fizički sukob su nastavile i po izlasku iz mjesnog doma”, navodi se u presudi.

Potom su se potukli i Livio i Matej, pri čemu je Livio izvukao deblji kraj pa je “otišao do svog osobnog automobila iz kojeg je uzeo sprej s nadražujućom tvari (pepper sprey) i poprskao po očima Mateja i Mirka“, koji je stradao ni kriv ni dužan.

Iva i Jasna moraju platiti po 150 eura kazne, Livio 450 eura, a Matej 350 eura. Svi moraju podmiriti i po 13 eura troškova prekršajnog postupka. Presuda je nepravomoćna i na nju se mogu žaliti, piše Danica.hr.