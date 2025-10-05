Mali umjetnici otkrivaju Dioklecijanovu palaču

U prostorijama Gradskog kotara Gripe (Ulica Matice hrvatske 16) u srijedu, 8. listopada 2025. godine, od 17 do 19 sati održat će se nova radionica Udruge Ana pod nazivom "Dioklecijan i njegova palača". Besplatna radionica namijenjena je svoj djeci Splita i okolice koja vole crtati, učiti i otkrivati zanimljive priče iz prošlosti svoga grada.

Upoznajmo cara Dioklecijana i njegovu palaču

Pod vodstvom Karmen Vrgoč, mali će sudionici na zanimljiv i pristupačan način upoznati cara Dioklecijana i njegovu znamenitu palaču – jedan od najvažnijih simbola Splita. Kroz razgovor, igru i likovno stvaralaštvo, djeca će učiti prepoznavati dijelove palače: zidove, tornjeve, vrata i peristil. Nakon toga, svatko će imati priliku osmisliti vlastitu verziju Dioklecijanove palače – onako kako je zamišlja kroz svoje oči i maštu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Bit će to spoj povijesti i dječje kreativnosti, mjesto gdje se prošlost pretvara u umjetnost", poručuju organizatori.

Radionice Udruge Ana već su prepoznate kao vrijedan doprinos razvoju djece i zajednice. Osim poticanja likovnog izražavanja, cilj im je razvijati radoznalost, ljubav prema kulturnoj baštini i osjećaj pripadnosti gradu u kojem živimo.

Kao i svakog tjedna, i ova će radionica biti prostor u kojem se djeca osjećaju slobodno, sigurno i potaknuto da uče kroz igru. U Udruzi posebno naglašavaju kako su roditelji, bake i djedovi također dobrodošli – jer zajednički trenuci stvaranja donose najljepše uspomene.

Zahvala svima koji podržavaju djecu Splita

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, istaknula je zahvalnost svima koji podupiru njihove programe:

"Dioklecijanova palača simbol je Splita, ali i podsjetnik na to koliko su povijest i zajedništvo važni za svaki grad. Kroz ovakve radionice učimo djecu da je njihova mašta jednako važna kao i knjige – jer kroz boje i crtež oni stvaraju svoj doživljaj svijeta. Od srca zahvaljujem Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu na potpori, Gradu Splitu, našem Gradskom kotaru Gripe te gospodinu Karlu Pilku koji uvijek s puno dobre volje pomaže u organizaciji i osiguravanju prostora. Hvala svima koji vjeruju u djecu – jer svako dijete nosi budućnost u svojim rukama."

Poziv djeci i roditeljima

Udruga Ana poziva svu djecu, roditelje, bake i djedove da se pridruže radionici i provedu ugodno i edukativno poslijepodne. Djeca će crtati, učiti i zabavljati se, a pritom otkriti zanimljive činjenice o caru Dioklecijanu i njegovoj palači – srcu Splita.

Ulaz je slobodan, a osmijeh i dobra volja su obavezni!