Malenica o prosvjedu novinara: Dodat ćemo još jedan stavak, nema kaznenog djela ako je u javnom interesu

Vlada se našla na koalicijskom sastanku s koalicijskim partnerima na kojemu je bilo riječi i o štrajku u pravosuđu. Ministar pravosuđa Ivan Malenica obratio se medijima nakon sastanka.

Kaže kako je dinamika dogovora sa sucima ispoštovana.

“Objektivna okolnost koja nas je omela u tome da to riješimo još prošle godine je štrajk pravosudnih službenika. Sad se nalazimo u situaciji da donosimo ove uredbe koje bi trebale biti na sjednici Vlade, nakon što se sindikati očituju. Ono što je i predsjednik Vlade istaknuo, nije realno da u ovom mandatu riješimo pitanje indeksacije i platnih razreda”, kaže Malenica.

Ministar kaže kako su predstavnici UHS-a svjesni toga da nije realno da se zakon u tako kratskom vremenu donese. “Dijalog i povjerenje mora postojati. Još prošle godine sam im rekao da nije realno da do kraja godine imamo takav zakon”, kaže, piše N1.

Ivan Turudić

Na pitanje o tome što misli o Turudiću kao kandidatu za glavnog državnog odvjetnika, Malenica kaže kako Turudić ima respektabilnu sudačku karijeru.

“Ako bude izabran, dolazi s drugog segmenta vlasti i sigurno ima drugačije viđenje o radu. Od ova četiri kandidata je najbolji kandidat”, kaže Malenica.

“Bitan je kontekst i da je taj njegov bratić na kraju i osuđen. Možda se nije sjetio ili se nespretno izrazio, to u ovom trenutku nije problematično”, kaže Malenica na pitanja o Turudićevom odgovoru na saborskom Odboru za pravosuđe o slučaju u kojemu se morao izuzeti sa suđenja svom bratiću. Ministar kaže kako vjeruje da Turudić nije imao namjeru biti pristran u tom konkretnom predmetu.

Na daljnja pitanja o tom slučaju, Malenica kaže kako nema konkretne podatke o tome da je netko namjerno postupak vratio.

“Ne možemo reći da se to dogodil u ovom slučaju jer ne znamo sve činjenice”, govori ministar.

“Odgovornost mora postojati za svakoga, bio on početnik ili sudac s 30 godina staža”, govori.

Malenica kaže kako ne vidi nikakav problem ni u “slučaju odijelo”.

“On je već dao iskaz. Što ako dođe? O tom potom. To je hipotetsko pitanja. On je da iskaz USKOK-u, to je u tijeku. Ispitan je, ima određeni status u tom postupku istrage i ne vidim nikakav problem”, kaže Malenica.

Kampanja

Na pitanja o tome zašto je prisutniji u javnosti posljednjih tjedana, Malenica kaže da nije pretjerano zaposlen izvan Ministarstva. “Nisam primijetio da imam vremena da obilazim okolo, bavim se aktualnostima oko Ministarstva”, kaže.

Spomenuo je i Kazneni zakon te rekao da će u njega dodati još jedan stavak i reći da nema kaznenog djela ako je ono počinjeno u interesu žrtve, u interesu obrane u kaznenom postupku ili u drugom pretežitom javnom interesu. “Smatramo da sud u svakom konkretnom predmetu može procijeniti je li nešto od kaznenog interesa”, kaže.