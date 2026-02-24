Makarska uspješno predstavljena na sajmu f.re.e München 2026

Turistička zajednica grada Makarske sudjelovala je na međunarodnom turističkom sajmu f.re.e München, koji se održao od 18. do 22. veljače 2026. godine u Münchenu, jednom od najvažnijih emitivnih tržišta za hrvatski turizam. Bavarska je njemačka savezna pokrajina s najvećim brojem dolazaka u Hrvatsku, što ovom sajmu daje dodatnu stratešku važnost.
HTZ, putem Predstavništva u Njemačkoj i ureda u Münchenu, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Makarske i Gradom Makarskom, organizirala je posebno predstavljanje makarske gastronomske i kulturne baštine. U sklopu programa upriličena je prezentacija tradicionalne slastice torte Makarane, koja je izazvala iznimno pozitivne reakcije posjetitelja i medija. Ova gastro promocija bila je i simbolična uvertira u činjenicu da je Dalmacija proglašena europskom gastro destinacijom za 2027. godinu.
Poseban doprinos atraktivnosti hrvatskog štanda dao je nastup vokalne skupine FA Tempet, čije su članice u makarskim nošnjama izvodile pjesme i napjeve iz različitih krajeva Hrvatske, predstavljajući bogatstvo i raznolikost hrvatske tradicije. Njihov nastup privukao je velik broj posjetitelja te dodatno naglasio važnost očuvanja nematerijalne kulturne baštine u promociji destinacije.
Hrvatski štand posjetilo je i visoko izaslanstvo predvođeno ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom te direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem, kao i generalni konzul Republike Hrvatske u Münchenu Vladimir Duvnjak. Na sajmu je sudjelovalo ukupno 30 suizlagača iz Hrvatske, uključujući turističke zajednice, nacionalne parkove, hotelijere, agencije i prijevoznike, čime je predstavljena cjelovita i raznolika ponuda hrvatskog turizma.
Tijekom sajma održani su poslovni sastanci s partnerima i touroperatorima koji aktivno prodaju Hrvatsku na njemačkom i drugim tržištima, među kojima su DER Touristik, ID Riva Tours, Alltours i drugi, te Euroadventures, s kojim se razgovaralo o potencijalnom širenju suradnje na destinaciju Makarske rivijere. Razgovaralo se o aktualnim tržišnim kretanjima, interesu gostiju te planovima za nadolazeću sezonu.
Prema informacijama partnera, stanje bookinga za Hrvatsku je stabilno, dio partnera bilježi rezultate na razini prošle godine, dok neki ostvaruju i blagi rast. Bavarsko tržište i dalje pokazuje snažnu i kontinuiranu potražnju za hrvatskim destinacijama, a dugogodišnja povezanost i dobra prometna dostupnost dodatno pridonose toj stabilnosti.
„Vidljiv je nastavak snažnog trenda outdoor turizma. Interes za kampove, kampiranje i boravak na otvorenom u stalnom je porastu još od razdoblja pandemije, kada su gosti počeli tražiti više prostora, prirode i sigurnosti. Upravo u tom segmentu vidimo značajan potencijal za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti Makarske rivijere“, izjavila je Marina Josipović, direktorica Turističke zajednice grada Makarske.
Sudjelovanje na sajmu f.re.e München još je jednom potvrdilo važnost njemačkog, a osobito bavarskog tržišta za Makarsku i Hrvatsku u cjelini te pokazalo kako autentična gastronomija, kulturna baština i outdoor ponuda ostaju ključni aduti u pozicioniranju destinacije.