MAKARSKA ADVENT 2025 Silente otvara najveći mali advent u Dalmaciji!

Makarska ove nedjelje službeno ulazi u svoju najčarobniju sezonu. U 19 sati na Kačićevu trgu palimo prvu adventsku svijeću i tisuće lampica koje će ponovno pretvoriti centar grada u najšarmantniji advent uz more. Time počinje još jedno izdanje omiljenog zimskog programa koji Makarsku već nekoliko godina čini najživljim adventskim odredištem na obali.

U 20 sati atmosferu otvaranja dodatno će podići koncert grupe Silente, dok su adventske kućice i ugostiteljska ponuda spremne za prvi ovogodišnji zimski đir.

Najmlađi će uživati već od podneva: klizalište na Trgu Tina Ujevića otvara se u 12 sati, a na dan otvaranja ulaz je slobodan!

Advent u Makarskoj ponovno spaja Kačićev trg, Hrpinu i Trg Tina Ujevića u jednu toplu zimsku priču punu glazbe, fine hrane, dječjeg veselja i blagdanske atmosfere po kojoj smo već poznati.

Vidimo se u nedjelju na otvaranju!

Organizatori: Grad Makarska & Turistička zajednica grada Makarske