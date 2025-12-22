Majstor objasnio koju temperaturu treba postaviti

Grijanje na klimu mnogima je opcija, ali s obzirom na poskupljenje struje, važno je koristiti klima-uređaje na način koji minimizira potrošnju energije.

Klima-uređaji bili su spas tijekom ljeta, a sada služe da nas zagriju. Evo nekoliko korisnih savjeta majstora, za rad klime tijekom zimskog razdoblja, prenosi Nova.rs.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako podesiti klima-uređaj na grijanje?

Na svakom daljinskom upravljaču postoji tipka na kojoj piše MODE. Pritiskom na tu tipku tražite opciju grijanja. Kod nekih klima na zaslonu daljinskog grijanje pronalazite tako da se pojavi ikonica sunca, natpis HEAT. Mala strelica treba biti usmjerena prema HEAT.

Sljedeći korak je podešavanje temperature na daljinskom upravljaču. Poželjno je postaviti temperaturu na daljinskom za dva stupnja višu nego što želite da bude u prostoriji koju grijete. Ako želite da temperatura u prostoru bude 24 °C, postavite 26 °C jer unutarnja jedinica klime mjeri temperaturu kod sebe, gdje je temperatura za dva stupnja viša nego u prostoru koji se klimatizira.

Nije poželjno da dok klima radi na daljinskom tražite grijanje, već to treba učiniti prije uključivanja klime, dok promjenu temperature možete nesmetano mijenjati dok klima radi.

Kada klimu uključite, potrebno je od 2 do 10 minuta da počne grijati.

Brzinu puhanja zraka iz klime podešavate pomoću tipke FAN SPEED na daljinskom upravljaču. U većini slučajeva postoje tri ili četiri brzine za ispuhivanje zraka.

Preporučuje se prva brzina ili LOW, jer se ventilator sporije okreće i zrak se dulje zadržava u isparivaču unutarnje jedinice.

Ako klima-uređaj i dalje neće prebaciti na grijanje, tada ga je potrebno resetirati.

Ako se ne obavlja redovni godišnji servis klime, ponekad se dogodi da se klima neće uključiti ili će na zaslonu ispisati grešku. Kada je riječ o ovoj vrsti problema, resetiranje klime je nužno.