Majka troje djece nestala prije 24 godine! Otišla u božićnu kupovinu i nestala bez traga: "Što te natjeralo da odeš? Što se zapravo dogodilo?"

Majka troje djece iz američke savezne države Sjeverne Karoline koja je nestala prije više od dva desetljeća pronađena je živa – i to nakon gotovo 24 godine potpune tišine. Vijest je šokirala njezinu obitelj, koja sada pokušava shvatiti gdje je bila sve te godine i zašto je otišla.

Michele Lyn Hundley Smith imala je 38 godina kada je u prosincu 2001. godine napustila svoj dom u gradu Edenu kako bi otišla u božićnu kupovinu u trgovinu Kmart u susjednoj Virginiji.

Nakon toga gubi joj se svaki trag, izvijestio je Ured šerifa okruga Rockingham.

Njezin nestanak od samog je početka smatran iznimno zabrinjavajućim. U potragu su se uključile brojne policijske agencije iz Sjeverne Karoline i Virginije, kao i FBI, a istražitelji su, kako navode vlasti, proveli bezbrojne sate provjeravajući različite tragove. Na letku o nestaloj osobi koji je tada distribuiran isticalo se da je treba smatrati ugroženom te da "ne bi svojevoljno napustila svoju djecu".

Pronađena je nakon 40 godina

Gotovo četvrt stoljeća poslije, u petak je pronađena "živa i dobro" na zasad neotkrivenoj lokaciji u Sjevernoj Karolini, nakon što su policajci zaprimili dojavu. Vlasti su priopćile da njezina trenutačna lokacija neće biti objavljena, ali je obitelj obaviještena o tome da je pronađena.

"Imam potrebu izaći van i vikati: 'Živa je, živa je!'" rekla je njezina rođakinja Barbara Byrd za lokalnu televiziju WFMYNews 2.

No uz olakšanje dolaze i brojna pitanja. "Moje najveće pitanje za nju jest – što se dogodilo tog prosinca prije svih tih godina? Što te natjeralo da odeš? Što se zapravo dogodilo?" kazala je Byrd. Dodala je kako nikada nije vjerovala da je Michele mrtva. "Znala sam da je živa. To je bio osjećaj koji me pratio cijeli život."

Emocije su snažno preplavile i njezinu djecu. U podužoj objavi na Facebooku na profilu posvećenom potrazi za nestalom majkom jedno od njih opisalo je posljednje dane kao "vrtlog emocija".

"Što se tiče mojih osjećaja prema mami… Presretna sam, ljuta sam, slomljena sam – osjećaji mi se izmjenjuju iz minute u minutu. Hoću li ponovno imati odnos s njom?" stoji u objavi.

"Iskreno, ne znam. Prva reakcija mi je da da, apsolutno. A onda pomislim na svu bol… No i moja mama je samo čovjek, kao i svi mi", napisala je.

Prisjetila se i lijepih trenutaka iz djetinjstva: "Dok je bila dio mog svakodnevnog života, pokazala mi je ljubav i povezanost koje nikada neću zaboraviti. Naravno da je bilo i svađa između majke i kćeri, ali sada se sjećam samo osmijeha koje smo dijelile, sretnih trenutaka i ljubavi koju sam osjećala."

Što je Michele Smith navelo na nestanak i započinjanje novog života, zasad nije poznato, javlja New York Post, prenosi Dnevnik.hr.