Majka prijetila kćerkici (9) nožem. Djevojčica skočila s balkona

U Bremenu u Njemačkoj jučer poslijepodne dogodio se ozbiljan incident u kojem je devetogodišnja djevojčica zadobila lakše ozljede nakon što je, bježeći od majke koja joj je prijetila nožem, skočila s balkona stana na prvom katu.

Prema navodima policije, djevojčica je u strahu izašla na balkon i bacila se s visine, no tragediju je spriječio 62-godišnji susjed koji je s prozora pratio situaciju i uspio je uhvatiti dok je padala.

Dijete je, kako je potvrđeno, prošlo s lakšim ozljedama.

Na mjesto događaja izašla je policija koja je uhitila 38-godišnju majku. Prema dostupnim informacijama, žena ima psihičkih poteškoća te je smještena u kliniku na liječenje.

Za sada nije poznato što je prethodilo incidentu u obiteljskom stanu. Djevojčica je nakon događaja zbrinuta i nalazi se kod oca.