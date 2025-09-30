Maja i Šime uživaju zajedno?

Maja Šuput ponovno je oduševila svoje pratitelje objavama s ljetovanja – ovoga puta boravi u luksuznom hotelu u Svetom Filipu i Jakovu, nedaleko Zadra. Sudeći po fotografijama, Maja uživa u jacuzziju, uz rashlađen šampanjac, a pažnju privlače - dvije čaše.

Tekst se nastavlja nakon oglasa Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Budući da je i Šime Elez podijelio slične fotografije, dalo bi se zaključiti da pravi društvo našoj popularnoj pjevačici.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Šime Elez (@simeelez)

O vezi Maje i Šime već se neko vrijeme šuška, a na nedavnoj proslavi Majinog 46. rođendana bio je i Šime. Strastveni poljubac nije prošao nezapaženo.