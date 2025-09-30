Close Menu

Maja i Šime uživaju zajedno?

Zanimljive fotografije objavili su na društvenim mrežama

Maja Šuput ponovno je oduševila svoje pratitelje objavama s ljetovanja – ovoga puta boravi u luksuznom hotelu u Svetom Filipu i Jakovu, nedaleko Zadra. Sudeći po fotografijama, Maja uživa u jacuzziju, uz rashlađen šampanjac, a pažnju privlače - dvije čaše.

 

Budući da je i Šime Elez podijelio slične fotografije, dalo bi se zaključiti da pravi društvo našoj popularnoj pjevačici. 

 

 
 
 
 
 
O vezi Maje i Šime već se neko vrijeme šuška, a na nedavnoj proslavi Majinog 46. rođendana bio je i Šime. Strastveni poljubac nije prošao nezapaženo. 

 

