Magla stvara probleme, jedna trajektna linija u prekidu

Gusta magla jutros smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje, dok su kolnici na više dionica mokri, vlažni i izrazito sklizavi. Hrvatski autoklub upozorava i na mogućnost odrona, posebice na Jadranskoj magistrali (DC8) te na cestama u višim predjelima.

HAK apelira na vozače da oprezno voze, prilagode brzinu stanju na kolniku, drže dovoljan razmak i ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

Zbog vremenskih uvjeta trenutačno ne plovi trajekt na relaciji Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ, a ponovno isplovljavanje predviđeno je u 9 sati iz luke Gruž.