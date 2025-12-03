Close Menu

Magla stvara probleme, jedna trajektna linija u prekidu

HAK apelira na vozače da oprezno voze

Gusta magla jutros smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje, dok su kolnici na više dionica mokri, vlažni i izrazito sklizavi. Hrvatski autoklub upozorava i na mogućnost odrona, posebice na Jadranskoj magistrali (DC8) te na cestama u višim predjelima.

HAK apelira na vozače da oprezno voze, prilagode brzinu stanju na kolniku, drže dovoljan razmak i ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

Zbog vremenskih uvjeta trenutačno ne plovi trajekt na relaciji Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ, a ponovno isplovljavanje predviđeno je u 9 sati iz luke Gruž.

