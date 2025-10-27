Magdalena Matić deveta na svijetu u taekwondou

Hrvatska taekwondoašica Magdalena Matić, članica splitskog kluba Marjan, zauzela je deveto mjesto na Svjetskom taekwondo prvenstvu održanom u kineskom Wuxiju.

Matić je natjecanje otvorila uvjerljivom pobjedom protiv Nigerijke Guono Haroune, slavivši s 2:0 u rundama (9:0 i 8:2). U osmini finala krenula je odlično protiv Grkinje Artemie Agoritsa Kitsiou, dobivši prvu rundu s 8:0, ali je u nastavku tijesno izgubila preostale dvije (4:7 i 7:8), čime je ostala bez prilike za borbu za medalju protiv Britanke Lauren Williams.

Unatoč porazu, Matić je ostvarila vrijedan rezultat i potvrdila status jedne od najboljih hrvatskih teškašica, zaključivši svjetsku smotru među deset najboljih sportašica svijeta u svojoj kategoriji.