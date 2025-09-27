Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Grdovićem pjeva njegov najveći hit

U petak, 27. rujna je u Vrgorcu održana 25. po redu Biklijada, jedinstvena pučka fešta koja slavi vrgorsku tradiciju i stoljetno piće – biklu. Glazbeni spektakl večeri priredio je sam Mladen Grdović, koji je svojim hitovima i energijom oduševio publiku i podigao atmosferu do usijanja.

Poseban trenutak večeri dogodio se kada se dječak neočekivano popeo na pozornicu i zajedno s Grdovićem otpjevao pjesmu “Evo mene, moji ljudi”.

Publika je bila oduševljena, a trenutak je mnogima izmamio osmijehe. Mobiteli su bili u zraku, sve se snimalo.

Podsjetimo, bikla je simbol vrgorskog kraja. Ta mješavina mladog crnog vina i kozjeg mlijeka, karakteristične boje, krepka svojstva i ugodnog okusa tradicionalno se u vrgorskom kraju pripremala nakon berbe grožđa, a mošt se odmah miješao s neprokuhanim kozjim mlijekom. Pila se od pamtivijeka, najprije u kućama u jesenskim večerima, a danas upravo kroz manifestaciju Biklijada ostaje prepoznatljiv simbol Vrgorca. Osim u Vrgorcu, bikla se još pila i na Makarskom primorju i ostalim dijelovima biokovskom kraja, na otocima Hvaru, Braču i Korčuli, a gastronomska istraživanja navode kako su piće od vina i mlijeka pili još stari Grci.

Projektom „Dani bikle“ i centralnom pučkom feštom „Biklijada“, Turistička zajednica grada Vrgorca već više od četvrt stoljeća njeguje tradiciju i kulturnu baštinu s posebnim naglaskom na očuvanje ovog specifičnog pića i starih običaja biklenja. Manifestacija svake godine okuplja sve veći broj gostiju, izlagača i malih obiteljskih gospodarstava te se svrstava u jednu od najveselijih posezonskih manifestacija.